Autentické VIDEO z rannej nehody: Vodič zametacieho vozidla urobil osudovú chybu, vošiel do dráhy električky!

BRATISLAVA - Piatkové ráno v hlavnom meste poznačila vážna dopravná nehoda. Na Vajnorskej ulici došlo k silnej zrážke električky s cestným zametacím vozidlom. Náraz bol taký silný, že špeciálne čistiace auto zostalo prevrátené na boku. Na mieste museli okamžite zasahovať záchranné zložky.
K incidentu došlo krátko po ôsmej hodine ráno, kedy boli bratislavskí dopravní policajti urýchlene vyslaní na spomínanú Vajnorskú ulicu. Podľa doterajších zistení a informácií priamo od polície bola hlavnou príčinou nehody nepozornosť vodiča zametacieho mechanizmu. Ten z doposiaľ presne nešpecifikovaných dôvodov vošiel priamo do jazdnej dráhy prichádzajúcej električky.
Vodič električky, ktorá v tom čase išla po svojej trase, už napriek okamžitému brzdeniu nemal absolútne žiadnu šancu zrážke zabrániť. Kolízia mala devastujúce následky najmä pre zametacie vozidlo, ktoré sa po tvrdom strete prevrátilo na bok. Pri nehode sa zranil práve vodič čistiaceho auta, ktorého museli privolaní záchranári po prvotnom ošetrení urýchlene previezť do nemocnice.
Policajti na mieste okamžite podrobili oboch vodičov dychovej skúške na prítomnosť alkoholu. U vodiča električky, ako aj u zraneného vodiča zametacieho vozidla skončilo testovanie s negatívnym výsledkom.
Strážcovia zákona v súvislosti s touto rannou nehodou opätovne dôrazne apelujú na vodičov, cyklistov a chodcov, aby boli v blízkosti koľajníc maximálne obozretní. Brzdná dráha koľajových vozidiel MHD je totiž neporovnateľne dlhšia než u bežných osobných automobilov.