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HROZIVO vyzerajúca nehoda v Bratislave! Policajné auto skončilo vo zvodidlách a na streche iného auta, VIDEO z miesta

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(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj﻿)
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BRATISLAVA - Hrozivo vyzerajúca nehoda sa stala v stredu dopoludnia v Bratislave na Brnianskej ulici, v smere na Ulicu Prokopa Veľkého. Jej účastníkom bolo policajné služobné auto, ktoré skončilo na zvodidlách a čiastočne visieť nad druhým osobným autom. Dopravná nehoda si, našťastie, nevyžiadala zranenia. Príčinu nehody vyšetrujú. Informoval o tom bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.

Zrážka policajného služobného auta s osobným vozidlom na Brnianskej ulici v Bratislave (Zdroj: TASR/Maroš Herc)

"Podľa doposiaľ zistených informácií vodič osobného motorového vozidla zn. Hyundai i30 pri odbočovaní vľavo z Brnianskej ulice na ulicu Prokopa Veľkého nedal prednosť protiidúcemu služobnému vozidlu Polície zn. Kia Sportage, ktoré následne po náraze skončilo na stredových zvodidlách. Pri nehode bolo poškodené aj ďalšie osobné motorové vozidlo zn. Mercedes," približuje Pecek. Dychové skúšky u všetkých zúčastnených vodičov boli negatívne.

HROZIVO vyzerajúca nehoda v
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj﻿)

Pre zdokumentovanie nehody dočasne obmedzili odbočovací jazdný pruh z Brnianskej na Ulicu Prokopa Veľkého. Okolnosti a príčiny dopravnej nehody sú podľa polície predmetom ďalšieho objasňovania.

HROZIVO vyzerajúca nehoda v
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj﻿)

Viac o téme: NehodaPolicajné autoBratislava
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