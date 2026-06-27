Napätie rastie: USA zaútočili na Irán v odvete za útok na nákladnú loď

WASHINGTON - Americká armáda v piatok oznámila, že podnikla útoky na ciele v Iráne v reakcii na dronový útok na obchodnú loď v Hormuzskom prielive, z ktorého Washington obviňuje Teherán. Informujú o tom agentúry AFP, DPA a AP.
Aktualizované 7:10 Medzinárodná námorná organizácia (IMO) stihla evakuovať približne 2500 uviaznutých námorníkov pred tým, ako pozastavila operácie v Hormuzskom prielive. Informovala o tom DPA. Generálny tajomník IMO Arsenio Dominguez uviedol, že do operácie, ktorá sa začala začiatkom týždňa, bolo zapojených najmenej 115 lodí.
Americké Centrálne velenie (CENTCOM) uviedlo, že lietadlá zasiahli iránske sklady rakiet a bezpilotných lietadiel, ako aj pobrežné radarové stanovištia po tom, ako Irán vo štvrtok zaútočil dronom na nákladnú loď M/V Ever Lovely plaviacu sa pod singapurskou vlajkou. Podľa vyhlásenia sa loď plavila popri pobreží Ománu po opustení Hormuzského prielivu, keď ju zasiahol dron. CENTCOM označilo útok za „nevyprovokovanú agresiu“, ktorá porušila dohodu o prímerí medzi Washingtonom a Teheránom a narušila slobodu plavby v jednom z najvýznamnejších svetových obchodných koridorov.
Americký prezident Donald Trump uviedol, že dronový útok predstavoval porušenie prímeria. Na otázku novinárov, či Spojené štáty odpovedia vojenskou akciou, krátko pred útokmi povedal: „Dozviete sa.“ „Nepáči sa mi, že včera udreli, vlastne štyrikrát,“ povedal Trump v Bielom dome krátko pred odvetnými útokmi. Na novinársku otázku, prečo dochádza k útokom napriek jeho tvrdeniam, že rokovania s Teheránom prebiehajú dobre, Trump odpovedal: „Oni sú takí trochu iní.“ Následne ukončil otázky novinárov a tí boli vyvedení z jeho pracovne.
Predseda výboru iránskeho parlamentu pre národnú bezpečnosť Ebráhím Azízí reagoval ešte v piatok na sociálnych sieťach odkazom Trumpovi, že „Hormuzský prieliv spravuje Irán, preto rešpektujte pravidlá“ a „nezamieňajte si kontrolu s eskaláciou“. „Nie je to porušenie prímeria, ale jeho riadenie,“ napísal Azízí.
Americký prezident Donald Trump ešte predtým v piatok obvinil Irán z najmenej štyroch dronových útokov na lode v Hormuzskom prielive a uviedol, že americké sily tri z bezpilotných lietadiel zostrelili. „Je zrejmé, že ide o hlúpe porušenie našej dohody o prímerí,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social. Dodal, že loď, ktorú dron zasiahol, mohla pokračovať v plavbe. CENTCOM uviedlo, že americké ozbrojené sily budú naďalej podporovať ochranu obchodných lodí prechádzajúcich Hormuzským prielivom.
Vance pohrozil Iránu odvetou za prípadné ďalšie útoky
Americký viceprezident JD Vance v piatok varoval Irán, že v prípade ďalších útokov bude čeliť „násiliu“ po tom, ako americká armáda oznámila odvetný úder v reakcii na iránsky útok na nákladnú loď. Informuje o tom agentúra AFP.
„Irán podpísal dohodu o prímerí. My sme ju dodržali. Ak má výhrady k tomu, ako sa uplatňuje memorandum o porozumení, môže zdvihnúť telefón. Násilie však bude opätované násilím,“ napísal Vance na sociálnej sieti X. Viceprezident sa odvolával na memorandum o porozumení, ktorého cieľom je ukončiť takmer štvormesačný konflikt.
Irán tvrdí, že zaútočil na americké ciele v Perzskom zálive
Iránske Revolučné gardy v sobotu oznámili, že zaútočili na americké ciele v oblasti Perzského zálivu ako odvetu za americké útoky na území Iránu. S odvolaním sa na štátnu televíziu o tom informovala agentúra AFP. „Ak sa agresia zopakuje, naša odpoveď bude rozsiahlejšia než tentoraz,“ uviedli Revolučné gardy podľa príspevku štátnej televízie na sieti Telegram.