Sobota27. jún 2026, meniny má Ladislav, Ladislava, zajtra Beáta

Napätie rastie: USA zaútočili na Irán v odvete za útok na nákladnú loď

USA zaútočili na Irán v reakcii na útok na obchodnú loď AKTUALIZOVANÉ Zobraziť galériu (2)
USA zaútočili na Irán v reakcii na útok na obchodnú loď (Zdroj: X/CENTCOM)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Americká armáda v piatok oznámila, že podnikla útoky na ciele v Iráne v reakcii na dronový útok na obchodnú loď v Hormuzskom prielive, z ktorého Washington obviňuje Teherán. Informujú o tom agentúry AFP, DPA a AP.

Aktualizované 7:10 Medzinárodná námorná organizácia (IMO) stihla evakuovať približne 2500 uviaznutých námorníkov pred tým, ako pozastavila operácie v Hormuzskom prielive. Informovala o tom DPA. Generálny tajomník IMO Arsenio Dominguez uviedol, že do operácie, ktorá sa začala začiatkom týždňa, bolo zapojených najmenej 115 lodí.

Americké Centrálne velenie (CENTCOM) uviedlo, že lietadlá zasiahli iránske sklady rakiet a bezpilotných lietadiel, ako aj pobrežné radarové stanovištia po tom, ako Irán vo štvrtok zaútočil dronom na nákladnú loď M/V Ever Lovely plaviacu sa pod singapurskou vlajkou. Podľa vyhlásenia sa loď plavila popri pobreží Ománu po opustení Hormuzského prielivu, keď ju zasiahol dron. CENTCOM označilo útok za „nevyprovokovanú agresiu“, ktorá porušila dohodu o prímerí medzi Washingtonom a Teheránom a narušila slobodu plavby v jednom z najvýznamnejších svetových obchodných koridorov.

Americký prezident Donald Trump uviedol, že dronový útok predstavoval porušenie prímeria. Na otázku novinárov, či Spojené štáty odpovedia vojenskou akciou, krátko pred útokmi povedal: „Dozviete sa.“ „Nepáči sa mi, že včera udreli, vlastne štyrikrát,“ povedal Trump v Bielom dome krátko pred odvetnými útokmi. Na novinársku otázku, prečo dochádza k útokom napriek jeho tvrdeniam, že rokovania s Teheránom prebiehajú dobre, Trump odpovedal: „Oni sú takí trochu iní.“ Následne ukončil otázky novinárov a tí boli vyvedení z jeho pracovne.

Donald Trump
Zobraziť galériu (2)
Donald Trump  (Zdroj: TASR/AP/Cliff Owen)

Predseda výboru iránskeho parlamentu pre národnú bezpečnosť Ebráhím Azízí reagoval ešte v piatok na sociálnych sieťach odkazom Trumpovi, že „Hormuzský prieliv spravuje Irán, preto rešpektujte pravidlá“ a „nezamieňajte si kontrolu s eskaláciou“. „Nie je to porušenie prímeria, ale jeho riadenie,“ napísal Azízí.

Americký prezident Donald Trump ešte predtým v piatok obvinil Irán z najmenej štyroch dronových útokov na lode v Hormuzskom prielive a uviedol, že americké sily tri z bezpilotných lietadiel zostrelili. „Je zrejmé, že ide o hlúpe porušenie našej dohody o prímerí,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social. Dodal, že loď, ktorú dron zasiahol, mohla pokračovať v plavbe. CENTCOM uviedlo, že americké ozbrojené sily budú naďalej podporovať ochranu obchodných lodí prechádzajúcich Hormuzským prielivom.

Vance pohrozil Iránu odvetou za prípadné ďalšie útoky

Americký viceprezident JD Vance v piatok varoval Irán, že v prípade ďalších útokov bude čeliť „násiliu“ po tom, ako americká armáda oznámila odvetný úder v reakcii na iránsky útok na nákladnú loď. Informuje o tom agentúra AFP.

„Irán podpísal dohodu o prímerí. My sme ju dodržali. Ak má výhrady k tomu, ako sa uplatňuje memorandum o porozumení, môže zdvihnúť telefón. Násilie však bude opätované násilím,“ napísal Vance na sociálnej sieti X. Viceprezident sa odvolával na memorandum o porozumení, ktorého cieľom je ukončiť takmer štvormesačný konflikt.

Irán tvrdí, že zaútočil na americké ciele v Perzskom zálive

Iránske Revolučné gardy v sobotu oznámili, že zaútočili na americké ciele v oblasti Perzského zálivu ako odvetu za americké útoky na území Iránu. S odvolaním sa na štátnu televíziu o tom informovala agentúra AFP. „Ak sa agresia zopakuje, naša odpoveď bude rozsiahlejšia než tentoraz,“ uviedli Revolučné gardy podľa príspevku štátnej televízie na sieti Telegram.

Viac o téme: LoďútokyOdvetaCieleUSAIrán
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry
Kontrola Iránu sa sprísni: MAAE chce zabrániť vývoju jadrových zbraní
Zahraničné
Donald Trump
Trump vyjadril sklamanie z NATO v súvislosti s vojnou s Iránom: Žiada takmer 88 miliárd dolárov
Zahraničné
Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad
Irán po dohode s USA útočí slovami: Memorandum označil za deklaráciu porážky Ameriky
Zahraničné
Ilustračné foto
Senát USA sa vzoprel Trumpovi: Schválil rezolúciu proti operáciám v Iráne
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

21. ročník divadelného festivalu Dotyky a spojenia v Martine
21. ročník divadelného festivalu Dotyky a spojenia v Martine
Správy
Rozháda 30-ročný spor Banáša s Vášáryovou aj ich deti? V tomto sa dobré kamarátky nezhodnú
Rozháda 30-ročný spor Banáša s Vášáryovou aj ich deti? V tomto sa dobré kamarátky nezhodnú
Prominenti
Kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja Igor Šimko
Kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja Igor Šimko
Správy

Domáce správy

Odvážny Gröhling sa vybral
Odvážny Gröhling sa vybral kampaňovať na východ: DESIVÝ moment, pani za ním vybehla s nožom!
Domáce
Ilustračné foto
Takémuto víkendu Slováci ešte NIKDY nečelili: TRÓPY nekončia, odborníci očakávajú nové rekordy!
Domáce
Aktualizujeme TEMNÝ piatok: Z rieky
TEMNÝ piatok: Z rieky pri Richnave vytiahli telo len 7-ročného dievčatka!
Domáce
Legendárna slovenská sieť OBCHODOV padá: ZATVÁRA predajne a PREPÚŠŤA ľudí! Vieme, čo ju ťahá ku dnu
Legendárna slovenská sieť OBCHODOV padá: ZATVÁRA predajne a PREPÚŠŤA ľudí! Vieme, čo ju ťahá ku dnu
Regióny

Zahraničné

Ryanair zaradil spiatočku: Zrušil
Ryanair zaradil spiatočku: Zrušil jeden poplatok pre rodiny! Ľudia sa na neho hnevali
Zahraničné
Ilustračné foto
Nemecko pre nedostatok vojakov zvažuje návrat povinnej služby od budúceho roka
Zahraničné
Ilustračné foto
Vo Švajčiarsku namerali druhý deň po sebe najvyššiu júnovú teplotu
Zahraničné
Panika v Taliansku: Šíri
Panika v Taliansku: Šíri sa nebezpečná nákaza! TIETO potraviny radšej nejedzte
Zahraničné

Prominenti

Hana Lasicová ako hosť
Rozháda 30-ročný spor Banáša s Vášáryovou aj ich deti? V tomto sa dobré kamarátky nezhodnú
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Kormúthová si vyrazila s
Nie, nevidíte dvojmo! Exmoderátorka Kormúthová má dvojníčku: Táto žena akoby jej z oka vypadla
Domáci prominenti
Jasmina Alagič
Jasmina Alagič zreje ako víno: Na FOTO z minulosti ju nespoznáte!
Osobnosti
Česko-Slovenský ples, Erika Barkolová
Erika Barkolová s dcérou v plavkách: Odhalili dokonalú formu! FOTO Veď vyzerajú ako sestry
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Centrum Mliečnej cesty
Dáme vám HÁDANKU: Viete, čo je na TOMTO obrázku?
Zaujímavosti
FOTO V Pražskej zoo sa
V Pražskej zoo sa narodil pravnuk legendárneho uškatca: Príbeh jeho pradeda dodnes dojíma
Zaujímavosti
Podporujú srdce, trávenie aj
Podporujú srdce, trávenie aj spánok: Čo sa však stane, ak zjete čerešne s červíkmi?
vysetrenie.sk
Ako sa zbaviť silného
Ako sa zbaviť silného zápachu z odpadkových košov? Poznáme jednoduché riešenie, stačí vám jedna vec z kuchyne!
Zaujímavosti

Dobré správy

Hit, o ktorom sa
Hit, o ktorom sa hovorí celé leto: Nový spôsob opaľovania zažíva boom!
hashtag.sk
Myslíte si, že ste
Myslíte si, že ste len unavení? Odborníčka varuje pred príznakmi, ktoré Slováci často ignorujú
vysetrenie.sk
Myslíte si, že sa
Táto banka má službu, o ktorej väčšina Slovákov netuší: Poznáte ju?
Domáce
Staňte sa Milionárom na
Kam by ste sa vybrali, keby ste boli milionárom? Jeden Slovák to čoskoro zistí
Domáce

Ekonomika

20 destinácií, kam Slováci húfne cestujú: Uhádnete, čím sa tam platí, alebo pohoríte už na Bulharsku? (kvíz)
20 destinácií, kam Slováci húfne cestujú: Uhádnete, čím sa tam platí, alebo pohoríte už na Bulharsku? (kvíz)
Poplach vo Volkswagene: Plánuje sa masívne prepúšťanie, ohrozených má byť až 100 000 pracovných miest!
Poplach vo Volkswagene: Plánuje sa masívne prepúšťanie, ohrozených má byť až 100 000 pracovných miest!
Spor o 13. dôchodky naberá na obrátkach: Slováci by najradšej zmenili spôsob ich vyplácania! (prieskum)
Spor o 13. dôchodky naberá na obrátkach: Slováci by najradšej zmenili spôsob ich vyplácania! (prieskum)
OECD bije na poplach: Bez tvrdých reforiem hrozí Slovensku dôchodková a daňová kríza!
OECD bije na poplach: Bez tvrdých reforiem hrozí Slovensku dôchodková a daňová kríza!

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Prvotriedna senzácia na MS: Futbalový trpaslík šokoval svet a oslavuje postup
MS VO FUTBALE 2026 Prvotriedna senzácia na MS: Futbalový trpaslík šokoval svet a oslavuje postup
MS vo futbale
VIDEO Poznáme meno novej jednotky draftu! V prvom kole nebol vybraný žiadny Slovák
VIDEO Poznáme meno novej jednotky draftu! V prvom kole nebol vybraný žiadny Slovák
NHL
MS VO FUTBALE 2026 Obrovské sklamanie giganta: Uruguaj sa lúči s mundialom už v základnej fáze
MS VO FUTBALE 2026 Obrovské sklamanie giganta: Uruguaj sa lúči s mundialom už v základnej fáze
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Belgický uragán: Zo súpera si spravili trhací kalendár a oslavujú prvenstvo v skupine
MS VO FUTBALE 2026 Belgický uragán: Zo súpera si spravili trhací kalendár a oslavujú prvenstvo v skupine
MS vo futbale

Auto-moto

Z premiéry: toto je vrchol ponuky Škody, nová vlajková loď je elektrický Peaq
Z premiéry: toto je vrchol ponuky Škody, nová vlajková loď je elektrický Peaq
Zaujímavosti
PRVÁ JAZDA: Renault 4 Plein Sud ukazuje, že autá nemusia byť komplikované, aby boli zaujímavé
PRVÁ JAZDA: Renault 4 Plein Sud ukazuje, že autá nemusia byť komplikované, aby boli zaujímavé
Klasické testy
FOTO/VIDEO Škoda Peaq prichádza a usadí sa na vrchol ponuky. Toľko bude stáť?
FOTO/VIDEO Škoda Peaq prichádza a usadí sa na vrchol ponuky. Toľko bude stáť?
Predstavujeme
FOTO: Mercedes VLE - na dlhé trasy s elektrickým MPV?
FOTO: Mercedes VLE - na dlhé trasy s elektrickým MPV?
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Prečo kolega dostal pridané a vy nie? Dôvody, ktoré rozhodujú o zvýšení platu častejšie, než si myslíte
Prečo kolega dostal pridané a vy nie? Dôvody, ktoré rozhodujú o zvýšení platu častejšie, než si myslíte
Mzda
Robíte skvelú prácu, no na pohovoroch vás aj tak predbiehajú iní? Možno robíte túto zásadnú chybu
Robíte skvelú prácu, no na pohovoroch vás aj tak predbiehajú iní? Možno robíte túto zásadnú chybu
Hľadám prácu
Práca počas PN a dovolenky: Čo vám šéf môže a nemôže nariadiť
Práca počas PN a dovolenky: Čo vám šéf môže a nemôže nariadiť
Dovolenka a Choroba
Dovolenka na zotavenie z dvanástky: Kedy bežný víkend nestačí a ako spoznať, že vaše telo volá o pomoc
Dovolenka na zotavenie z dvanástky: Kedy bežný víkend nestačí a ako spoznať, že vaše telo volá o pomoc
Práca a voľný čas

Varenie a recepty

Parená kysnutá knedľa, ktorá je mäkká ako pavučinka a vždy sa vydarí
Parená kysnutá knedľa, ktorá je mäkká ako pavučinka a vždy sa vydarí
Osviežujúce tvarohové rezy Šumienka. Jednoduchý zákusok, do ktorého nejde ani gram masla.
Osviežujúce tvarohové rezy Šumienka. Jednoduchý zákusok, do ktorého nejde ani gram masla.
Nevyhadzujte šupky z jablkového koláča. Vyrobte si poctivý domáci ocot
Nevyhadzujte šupky z jablkového koláča. Vyrobte si poctivý domáci ocot
Rady a tipy
Jedlá na paličke inak: Ako pripraviť netradičné špízy
Jedlá na paličke inak: Ako pripraviť netradičné špízy
Rady a tipy

Technológie

Americký generál: Drony nie sú budúcnosť vojny. Sú rovnakým problémom ako guľomety pred 100 rokmi
Americký generál: Drony nie sú budúcnosť vojny. Sú rovnakým problémom ako guľomety pred 100 rokmi
Drony a autonómne systémy
Po Zelenského hrozbe Bielorusko zrejme vycúvalo. Rusom malo vypnúť zariadenia, ktoré pomáhali ich dronom
Po Zelenského hrozbe Bielorusko zrejme vycúvalo. Rusom malo vypnúť zariadenia, ktoré pomáhali ich dronom
Armádne technológie
Ako dlho trvá, kým sa ľudské telo po smrti rozloží? Niektoré zmeny začnú už po pár minútach
Ako dlho trvá, kým sa ľudské telo po smrti rozloží? Niektoré zmeny začnú už po pár minútach
Veda a výskum
Existujúci liek zablokoval novoobjavenú dráhu starnutia a zápalu. Vedci ukázali, prečo telo v starobe „horí“ zvnútra
Existujúci liek zablokoval novoobjavenú dráhu starnutia a zápalu. Vedci ukázali, prečo telo v starobe „horí“ zvnútra
Veda a výskum

Bývanie

V obývačke vytvorí harmóniu, v spálni pozve na oddych a skvelo sa hodí k drevu. Ako do interiéru vniesť levanduľovú?
V obývačke vytvorí harmóniu, v spálni pozve na oddych a skvelo sa hodí k drevu. Ako do interiéru vniesť levanduľovú?
Na rodinnej atmosfére si dali záležať. Deti sa môžu hrať popri rodičoch a stôl prispôsobili na zdieľanie jedla
Na rodinnej atmosfére si dali záležať. Deti sa môžu hrať popri rodičoch a stôl prispôsobili na zdieľanie jedla
Objavili sme trik dizajnérov a už vieme, ako vytvárajú perfektne zladené interiéry. Naučte sa toto základné pravidlo
Objavili sme trik dizajnérov a už vieme, ako vytvárajú perfektne zladené interiéry. Naučte sa toto základné pravidlo
Je nová, ale do prostredia hôr ticho zapadla. Po rokoch je z chalupy zas krásne miesto, kde sa dá zabudnúť na stres
Je nová, ale do prostredia hôr ticho zapadla. Po rokoch je z chalupy zas krásne miesto, kde sa dá zabudnúť na stres

Pre kutilov

Dajú sa horké uhorky zachrániť? Čo spôsobuje horkosť a ako sa o uhorky postarať
Dajú sa horké uhorky zachrániť? Čo spôsobuje horkosť a ako sa o uhorky postarať
Záhrada
Ako zvládnuť pestovanie papriky vo fóliovníku? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Ako zvládnuť pestovanie papriky vo fóliovníku? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Zelenina a ovocie
Mliečna alebo mútna voda v bazéne: 3 najčastejšie chyby s chémiou, ktoré robíte počas horúčav
Mliečna alebo mútna voda v bazéne: 3 najčastejšie chyby s chémiou, ktoré robíte počas horúčav
Záhrada
Žltnú vám listy na cesnaku? Takto spoznáte, že musí ísť urýchlene zo zeme
Žltnú vám listy na cesnaku? Takto spoznáte, že musí ísť urýchlene zo zeme
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5 cvikov, ktoré vám pred dovolenkou pomôžu spevniť brucho: Stačí 10 minút denne
Chudnutie a diéty
5 cvikov, ktoré vám pred dovolenkou pomôžu spevniť brucho: Stačí 10 minút denne
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Odvážny Gröhling sa vybral
Domáce
Odvážny Gröhling sa vybral kampaňovať na východ: DESIVÝ moment, pani za ním vybehla s nožom!
Panika v Taliansku: Šíri
Zahraničné
Panika v Taliansku: Šíri sa nebezpečná nákaza! TIETO potraviny radšej nejedzte
Ilustračné foto
Domáce
Takémuto víkendu Slováci ešte NIKDY nečelili: TRÓPY nekončia, odborníci očakávajú nové rekordy!
Ilustračné foto
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Krym vyhlásil núdzový stav: Ukrajinské útoky silnejú, Rusko hlási výpadky paliva

Ďalšie zo Zoznamu