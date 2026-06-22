Ďalší útok v Čiernom mori: Terčom Ruska sa stala turecká loď! Na palube vypukol POŽIAR, hlásia jednu obeť

ČIERNE MORE - Počas uplynulej noci došlo k útoku Ruska v čiernom mori. Terčom sa stala turecká nákladná loď, ktorá sa plavila pod vlajkou Panamy. Bezprostredne po útoku vypukol na palube požiar. Z miesta hlásia v doterajšom priebehu jednu obeť.
Ukrajinské námorníctvo po útoku hlásilo, že pred obavami zo šírenia plameňov na lodi Victress došlo k evakuácii celej posádky. Na palube bolo 9 mužov egyptskej, tureckej a indickej národnosti. Podľa aktuálnych správ zahynul egyptský kuchár (55). Informuje o tom Ukrainska Pravda.
"Osem námorníkov sa podarilo evakuovať na záchrannom člne. Loď bola značne poškodená a už nie je schopná pokračovať v plavbe. Bola to civilná obchodná loď, ktorá mierila do jedného z ukrajinských prístavov," uviedol podpredseda ukrajinskej vlády Oleksij Kuleba. Moskvu obvinil z páchania vojnových zločinov.
Počas noci mali Rusi zaútočiť aj na ďalšiu loď, píše Unian. Tá sa plavila údajne pod vlajkou Palau a Belize. Útok ale nebol úspešný, pretože loď pokračovala ďalej v plavbe a neboli hlásené žiadne obete ani zranenia.
"Útoky na obchodnú flotilu a humanitárne námorné trasy predstavujú priamu hrozbu pre globálnu potravinovú a ekonomickú bezpečnosť. Vyžadujú rozhodné reakcie svetových elít," dodal Kuleba na záver.