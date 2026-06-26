Útok zastavil evakuáciu: OSN pozastavila plán na vyvedenie lodí cez Hormuzský prieliv

DUBAJ - Medzinárodná námorná organizácia (IMO) OSN vo štvrtok oznámila dočasné pozastavenie plánu evakuácie uviaznutých lodí cez Hormuzský prieliv po útoku na plavidlo v Ománskom zálive. Informovala o tom agentúra AFP.
V Perzskom zálive uviazli v dôsledku vojny na Blízkom východe stovky lodí s tisíckami námorníkov na palube. IMO v utorok oznámila, že spustí operáciu na ich evakuáciu. Generálny tajomník námornej agentúry OSN Arsenio Dominguez vo štvrtok uviedol, že evakuačný plán, ktorého cieľom je vyviezť lode z Perzského zálivu cez Hormuzský prieliv, bude pozastavený, kým sa nepotvrdí, že je plavba pre plavidlá na zozname a v danej oblasti bezpečná.
Útok pri Ománe
Rozhodnutie IMO prijala v nadväznosti na útok na loď, ktorú neznámy projektil zasiahol pri pobreží Ománu po tom, čo touto trasou odporúčanou OSN preplávalo niekoľko tankerov. Nebolo jasné, kto vystrelil projektil, ani aký typ plavidla bol terčom útoku. Irán predtým pohrozil plavidlám, aby sa prestali presúvať cez Hormuzský prieliv bez jeho povolenia. Britská organizácia pre námorné obchodné operácie (UKMTO) potvrdila, že projektil zasiahol nákladnú loď a poškodil časť paluby. Zranených ani škody na životnom prostredí nehlásili.
Lodná doprava v Hormuzskom prielive sa začala obnovovať po tom, čo USA a Irán minulý týždeň podpísali memorandum o porozumení. V porovnaní s predvojnovým období je však stále na polovičnej úrovni, uviedla AFP. V stredu strategickou úžinou podľa analytickej spoločnosti Kpler preplávalo 70 lodí, približne dvakrát toľko čo deň predtým.