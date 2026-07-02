Českou nemocnicou otriasol hrozivý škandál: Detského primára vyšetrujú pre podozrenie z vrážd

DĚČÍN - Kriminalisti podozrievajú detského primára z údajného predávkovania pacientov opiátmi. Prípad vyšetrujú ako vraždy spáchané na viacerých osobách, povedal CNN Prima News prokurátor Vladimír Jan. Na primára podala trestné oznámenie nemocnica a lekára postavila mimo výkonu práce. Koľkých pacientov sa súčasný prípad týka, zatiaľ nie je jasné.
"V súčasnej fáze trestného konania toto neviem presne špecifikovať, rozhodne ide o viac osôb. Robia sa úkony trestného konania s cieľom objasniť celú vec," povedal pre CNN Prima News žalobca.
Dopustil sa závažných pochybení
Pri nedávnom internom vyšetrovaní nemocnica zistila, že sa primár na oddelení v Děčíne dopustil závažných pochybení, niektorým hospitalizovaným údajne podával nedovolené množstvo opiátov. Trestné oznámenie nemocnica podala 26. júna, povedal televízii CNN Prima News hovorca Ivo Brániš. Od okresného prokurátora si prípad prevzali krajskí kriminalisti. Krajská zdravotná spravuje v Ústeckom kraji sedem nemocníc so zhruba 4000 lôžkami. Okrem Děčíne ide o Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov, Litoměřice a Rumburk.