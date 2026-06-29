Desivá vražda ženy vlastným manželom v Gelnici: Padol verdikt o postupe polície

Výsledky kontroly postupu polície v súvislosti s vraždou učiteľky nezistili pochybenie. (Zdroj: Facebook/Základná škola Hlavná 121 Gelnica)
BRATISLAVA - Výsledky kontroly postupu polície v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Gelnici potvrdili, že príslušníci Policajného zboru (PZ) postupovali bez zbytočných prieťahov, v súlade so zákonom, internými predpismi aj všetkými zákonnými lehotami. Vyhlásila to policajná prezidentka Jana Maškarová. Informoval o tom odbor komunikácie a prevencie Prezídia PZ. Kontrola zároveň preukázala, že po prepustení obvineného z väzby poškodená žena nepožiadala Policajný zbor o zabezpečenie ochrany života a zdravia. Tieto závery však podľa Maškarovej nijako nezmierňujú tragédiu, ku ktorej došlo, ani bolesť, ktorú táto udalosť spôsobila pozostalým.
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