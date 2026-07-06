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Šokujúci útok vo Vranove nad Topľou: Muž je obvinený z pokusu o vraždu vlastnej matky!

Ilustračné foto
Ilustračné foto
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TASR

VRANOV NAD TOPĽOU - Polícia obvinila 48-ročného muža z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu. K skutku malo dôjsť v sobotu (4. 7.) večer v jednom z bytov vo Vranove nad Topľou. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, muž mal vojsť do spálne svojej matky s úmyslom usmrtiť ju.

Napadnutá žena sa bránila a volala o pomoc. Muž mal od svojho konania upustiť po tom, ako ho vyrušili susedia, ktorí počuli krik a volanie o pomoc. „V prípade zločinu vraždy hrozí obvinenému 48-ročnému mužovi podľa zákona trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie,“ doplnila hovorkyňa.

Viac o téme: Pokus o vražduPolícia Syn
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