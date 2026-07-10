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Šéfkuchár Novák ju odpísal už počas nakrúcania: Kontroverzný podnik z Na nože skončil!

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(Zdroj: TV Markíza)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

MICHAL NA OSTROVE - Relácia Na nože pomohla desiatkam slovenských reštaurácií, no nie všetkým sa podarilo udržať nad vodou. K zoznamu zatvorených prevádzok sa najnovšie pridal aj kontroverzný podnik.

Relácia Na nože patrí medzi najsledovanejšie gastronomické formáty na Slovensku a počas vysielania si získala množstvo fanúšikov. Diváci si obľúbili najmä šéfkuchára Martina Nováka, ktorý sa snažil zachraňovať problémové reštaurácie nielen odbornými radami, ale aj vlastnou prácou priamo v kuchyni. Mnohým prevádzkam pomohol postaviť sa opäť na nohy a vdýchol im nový život. Nie všetky podniky však dokázali jeho rady pretaviť do dlhodobého úspechu.

Šéfkuchár Novák ju odpísal
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: TV Markíza)

Viaceré po odvysielaní epizódy ešte istý čas fungovali, no napokon definitívne zatvorili svoje brány. K zoznamu zaniknutých prevádzok sa teraz pridal ďalší podnik, ktorý bol navyše výnimočný tým, že mu Martin Novák odmietol pomôcť až do konca. Reštaurácia od neho napokon nedostala ani známu nálepku, ktorou oceňoval úspešne zvládnutú premenu. Reč je o reštaurácii Pekidors v obci Michal na Ostrove, ktorá sa objavila v tretej sérii relácie na jar 2024. Táto epizóda patrila k najvypätejším v histórii programu.

Počas skúškového večera sa situácia vymkla spod kontroly. Martina Nováka nahnevalo správanie vedenia podniku, ktoré podľa neho prekročilo všetky hranice profesionálneho prístupu k zákazníkom. V kuchyni sa minula gaštanová polievka, no majiteľ napriek tomu trval na tom, aby pripravili ďalších šesť porcií. Kuchárovi Lajošovi preto prikázal, aby zvyšky polievky zo dna hrnca rozriedil smotanou a následne ich servíroval hosťom. Takýto postup bol pre Martina Nováka neprijateľný.

Šéfkuchár Novák ju odpísal
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: TV Markíza)

Viac o téme: Na nožeMartin NovákPekidors
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