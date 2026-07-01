Brutálna vražda: Učiteľ hudby znásilnil a uškrtil vlastnú švagrinú! Desivé DETAILY prípadu

NEW YORK - Spojenými štátmi otriasa prípad 27-ročného učiteľa hudby z Long Islandu, ktorého vyšetrovatelia obvinili z brutálneho útoku na vlastnú švagrinú. Podľa prokuratúry ju pod zámienkou pomoci nalákal do bytu, následne ju znásilnil a uškrtil. Muž po čine sám zavolal na tiesňovú linku.
K útoku malo dôjsť počas neprítomnosti manželky
Tragédia sa odohrala v pondelok ráno v obci North Massapequa na Long Islande v štáte New York. Vyšetrovatelia tvrdia, že Joseph Horner využil neprítomnosť svojej manželky, ktorá bola mimo mesta na rozlúčke so slobodou, aby uskutočnil čin, o ktorom mal podľa prokurátorov uvažovať celé roky.
Muž býval s manželkou na poschodí rodinného domu, zatiaľ čo jej 25-ročná sestra Victoria Castle obývala byt na prízemí.
Ženu mal nalákať pod zámienkou pomoci
Podľa vyšetrovateľov požiadal švagrinú, aby mu pomohla premiestniť klavír. Keď prišla, mal ju zozadu napadnúť, chytiť do škrtiaceho chvatu a pripraviť o vedomie.
Prokuratúra tvrdí, že následne ženu sexuálne napadol. O prípade informoval aj New York Post. Po útoku podľa polície zavolal na tiesňovú linku 911 a po príchode policajtov sa mal k činu priznať. Záchranári previezli Victoriu Castle do nemocnice, kde svojim zraneniam krátko nato podľahla.
Prokurátori hovoria o dlhoročnej posadnutosti
Podľa obžaloby sa Horner so svojou budúcou manželkou aj Victoriou Castle zoznámil ešte v roku 2016. Prokuratúra tvrdí, že najmenej od roku 2017 bol švagrinou posadnutý. Victoria Castle bola doktorandkou na Stony Brook University.
Obvinený vinu odmieta
Polícia učiteľa zadržala priamo na mieste činu. Prokuratúra ho obvinila z vraždy druhého stupňa a súd rozhodol, že zostane vo väzbe bez možnosti prepustenia na kauciu. Obvinený pred súdom vyhlásil, že je nevinný.
Školský obvod Oceanside, kde pôsobil ako učiteľ hudby, ho medzičasom postavil mimo služby. Jeho právnik Gregory Grizopoulos uviedol, že obvinenia sú mimoriadne závažné a ostro kontrastujú s jeho dovtedajšou povesťou medzi kolegami aj študentmi. Dodal, že rodina je tragédiou zdrvená a obhajoba bude dôkladne skúmať všetky dôkazy, ktoré vyšetrovatelia predložia.