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Výhra Jozefa Ráža v Bratislave by zatienila všetky ostatné výsledky, uviedol Fico

Robert Fico a Jozef Ráž ml.
Robert Fico a Jozef Ráž ml. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
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TASR

BRATISLAVA - Ak by v jesenných samosprávnych voľbách zvíťazil v Bratislave súčasný minister dopravy Jozef Ráž (Smer-SD), jeho výsledok by zatienil všetky ostatné v októbrovom hlasovaní. Je o tom presvedčený predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD), ktorý verí, že Ráž nie je bez šance.

Šéf exekutívy zvýraznil kvality, ktoré Ráž ukázal ako minister dopravy, pripomenul taktiež, že primátorský kandidát z jeho kabinetu je rodeným Bratislavčanom s veľkým vzťahom k rodnému mestu. „Sú viaceré pekné projekty, o ktoré sa v predchádzajúcej dobe v rámci Bratislavy a jej regiónu zasadil, na ďalších projektoch by mohol pracovať ďalej ako primátor,“ skonštatoval Fico. Upozornil, že aj verejnosť ocenila Rážove kroky, ktoré ako minister urobil v súvislosti s Bratislavou, nechápe teda, prečo sa opačné emócie objavujú len preto, že sa rozhodol kandidovať za šéfa mesta.

archívne video

Minister dopravy Jozef Ráž bude kandidovať na primátora Bratislavy (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Premiér verí, že Ráž bude mať v hlavnom meste nemalú podporu. „Napriek tomu, že to nie je kandidát Smeru, voliči Smeru zaňho budú hlasovať,“ deklaroval Fico. Dodal v tejto súvislosti, že v hlavnom meste, napriek tomu, že sa považuje za pravicovú baštu, je veľa ľavicovo orientovaných voličov. „Napokon, ani výsledky Smeru v predchádzajúcich parlamentných voľbách neboli zlé (17,5 percenta, 2. miesto za PS - pozn. redakcie),“ poznamenal.

Priznal zároveň, že ako politický pragmatik vníma realitu a podporu súčasného primátora. „Každý primátor či starosta, ktorý znovu kandiduje, má pred ostatnými uchádzačmi istý náskok. Do toho sú tu aj iní kandidáti, môže prísť aj k nejakým dohodám,“ naznačil otvorenosť súťaže. Je si však istý, že ak by sa Rážovi podarilo vyhrať, jeho výsledok by zatienil všetky ostatné v samosprávnych voľbách. „To by obrátilo celé voľby naruby,“ uzavrel premiér.

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