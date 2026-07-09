Lekár zavraždil 15 pacientov: Vypočul si prísny rozsudok! Konal mimoriadne zákerne

BERLÍN - Súd v Berlíne poslal na doživotie paliatívneho lekára, ktorý podľa rozsudku zavraždil 15 pacientov. Časť skutkov priznal, tvrdil však, že chcel ukončiť ich utrpenie.
Súd uložil najprísnejší trest
Krajinský súd v Berlíne v stredu odsúdil 41-ročného paliatívneho lekára Johannesa M. na doživotné väzenie za vraždu 15 pacientov. Sudcovia zároveň konštatovali mimoriadnu závažnosť jeho viny, čo výrazne sťažuje možnosť podmienečného prepustenia. Muž dostal aj doživotný zákaz vykonávať lekárske povolanie, píše nemecký Bild.
Rozsudok padol po takmer ročnom procese, počas ktorého súd vypočul viac než 200 svedkov a preskúmal rozsiahle množstvo dôkazov.
Pacientom podával smrtiacu kombináciu liekov
Podľa obžaloby zavraždil lekár medzi septembrom 2021 a júlom 2024 dvanásť žien a troch mužov počas domácich návštev v rámci paliatívnej starostlivosti. Bez vedomia pacientov a bez medicínskeho dôvodu im podával kombináciu liekov, ktorá spôsobila smrť.
Vyšetrovatelia tvrdia, že v niekoľkých prípadoch následne založil požiar, aby zamaskoval stopy po zločine a odvrátil podozrenie od skutočnej príčiny úmrtia.
Obete boli vážne choré, no nie na prahu smrti
Zavraždení pacienti mali od 25 do 94 rokov. Hoci všetci trpeli vážnymi ochoreniami, podľa prokuratúry ani jedného z nich nečakala bezprostredná smrť.
Počas procesu zazneli emotívne výpovede pozostalých. Syn jednej zo zosnulých žien povedal, že jeho matka mala plány do budúcnosti a chcela ešte cestovať. Matka najmladšej obete zase pred súdom vyhlásila, že jej dcéra nikdy nehovorila o tom, že by chcela zomrieť.
Lekár sa priznal k väčšine skutkov
Obžalovaný po svojom zadržaní v auguste 2024 takmer dva roky nevypovedal. Až krátko pred vynesením rozsudku priznal zodpovednosť za 12 z 15 vrážd.
Na súde uviedol, že si nahováral, že pacientov zbavuje utrpenia a koná správne. Zároveň sa ospravedlnil rodinám obetí, svojim kolegom aj príbuzným za bolesť, ktorú svojím konaním spôsobil.
Obhajoba žiadala miernejšie posúdenie
Obhajcovia netvrdili, že ich klient by sa mal vyhnúť doživotnému trestu. Namietali však, že nekonal z nízkych pohnútok a nemal sklony k zabíjaniu. Podľa nich bol presvedčený, že pacientom pomáha ukončiť utrpenie.
Súd sa s touto argumentáciou nestotožnil a prijal závery obžaloby.
Rozhodujúce boli toxikologické dôkazy
Vyšetrovanie sa pôvodne začalo pre podozrivé požiare v bytoch zosnulých pacientov. Práve tie priviedli kriminalistov k lekárovi, na ktorého upozornili aj pracovníci ošetrovateľskej služby.
Vyšetrovatelia následne analyzovali stovky zdravotných záznamov, nechali exhumovať viacero tiel a vykonali toxikologické expertízy. Opakovane objavili stopy svalového relaxancia, ktoré podľa znalcov po podaní bez umelej pľúcnej ventilácie spôsobuje v priebehu niekoľkých minút zlyhanie dýchania a smrť.
Polícia preverovala aj pohyb lekára, obsah jeho mobilných telefónov a zisťovala, či si objednával lieky použité pri vraždách.