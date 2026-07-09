Tragický koniec pátrania: Hluchonemého rybára našli mŕtveho, po mužovi pátrali od utorka

NOVÁ BAŇA - Na rieke Hron našli v stredu (8. 7.) popoludní bez známok života telo 58-ročného Rudolfa B. z Novej Bane, po ktorom prebiehalo v lokalite pátranie. Informáciu o nezvestnosti hluchonemého muža zverejnila polícia v utorok (7. 7.), pričom posledné informácie hovorili o tom, že sa mal vybrať na ryby na rieku Hron.
„Počas dvoch dní sa viac ako štyri desiatky ľudí snažili nezvestného nájsť. Okrem policajtov a hasičov sa do pátrania zapojili aj členovia pohotovostného pátracieho tímu,“ informovala polícia na sociálnej sieti. V pátraní pomáhali aj príslušníci z poriečneho oddelenia odboru poriadkovej polície Prezídia Policajného zboru so služobným psom. Nasadené boli aj drony s termovíziou.
Ako polícia dodala, pátrači najprv našli opustené rybárske vybavenie a 600 metrov nižšie po prúde rieky aj telo nezvestného muža.