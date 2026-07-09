Jennifer Lopez vytiahla brutálne šaty: Bielo-strieborná kreácia a ten čierny detail nešlo prehliadnuť!

PARÍŽ - Kým na móle sa predvádzali najnovšie couture modely, všetky pohľady smerovali do prvého radu. Jennifer Lopez opäť potvrdila, že je kráľovnou módnych týždňov. Na prehliadku libanonského návrhára Zuhaira Murada dorazila v looku, ktorý bol rovnako veľkolepý ako samotná kolekcia. Elegantná bielo-strieborná kreácia, výrazné sako a dramatická čierna mašľa v páse vytvorili outfit, o ktorom sa okamžite začalo hovoriť.
Speváčka a herečka Jennifer Lopez patrí medzi dlhoročné múzy Zuhaira Murada a jeho modely pravidelne vynáša na červené koberce aj prestížne podujatia. Ani tentoraz nesklamala. Na prehliadku zvolila bohato zdobený bielo-strieborný komplet, ktorý doslova žiaril pri každom kroku. Jemné trblietavé aplikácie zachytávali svetlo a dodávali outfitu luxusný couture efekt.
Najväčšou dominantou celého stylingu bolo krátke, architektonicky strihané sako s výrazným peplum efektom. Jeho elegantná silueta zvýraznila Jenniferin úzky pás a zároveň vytvorila dramatickú ženskú líniu. Predná časť saka bola bohato zdobená trblietavými výšivkami a flitrami, zatiaľ čo spodný lem sa jemne rozširoval do strán a dodával outfitu objem i noblesu. Celý look pôsobil ako moderná interpretácia hollywoodskeho glamour.
Pod sakom sa ukrývala úzka sukňa s hustými striebornými strapcami, ktoré sa pri chôdzi elegantne pohybovali a vytvárali dojem neustáleho trblietania. Každý krok Jennifer Lopez tak vyzeral, akoby sa vlnila v záplave krištáľov. Práve strapce dodali modelu dynamiku a pripomenuli zlatú éru hollywoodskych div. Skutočným prekvapením však bol kontrastný doplnok v páse. Celú bielo-striebornú kreáciu prepásala široká čierna saténová mašľa, ktorá pôsobila ako výrazný opasok. Nebola len praktickým prvkom zvýrazňujúcim pás – stala sa hlavným módnym akcentom outfitu.
Jej dramatický objem rozbíjal monochromatický vzhľad a dodával modelu hravosť aj eleganciu zároveň. Rovnaký motív čiernej mašle zopakovala aj vo vlasoch, čím vytvorila premyslený a harmonický styling. Jennifer zostala verná svojmu osvedčenému glamour štýlu aj pri účese a líčení. Medovo blond vlasy mala upravené do uhladeného polovičného účesu, ktorý vzadu zdobila veľká čierna mašľa. Make-up stavil na rozžiarenú pleť, jemne zvýraznené oči a lesklé pery v telovom odtieni. Výsledok pôsobil sviežo, sofistikovane a nechal vyniknúť samotnú couture kreáciu.
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