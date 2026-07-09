Máte plavky TEJTO farby? Môžu byť vo vode nebezpečné, vyhnite sa im

BRATISLAVA - Správny výber plaviek môže prispieť k bezpečnosti pri kúpaní. Najviac rozpoznateľné vo vode sú plavky v neónovej oranžovej, žltej a zelenej farbe. Slovenský červený kríž (SČK) na to poukázal na sociálnej sieti. Odvoláva sa pritom na test americkej organizácie Alive Solutions, ktorý zisťoval rozpoznateľnosť farieb plaviek v rôznych vodných prostrediach.
Výsledky ukázali, že populárne farby plaviek, ako sú modrá a zelená, takmer úplne zmizli. Najhoršie skončila biela a svetlo modrá. „V jazerách sa biela farba javila ako odraz svetla alebo mraky na povrchu a nevynikala. V bazénoch s tmavým dnom vyzerala biela farba ako svetlo modrá a bola dobre viditeľná zblízka, ale čím ďalej ste sa vzdialili, tým rýchlejšie zmizla,“ ozrejmil SČK.
Tmavé farby alebo farby zladené s vodou rýchlo zmizli v bazénoch s tmavým dnom. Lepšie boli viditeľné v bazénoch so svetlým dnom, ale často ich bolo možné zameniť za hromadu lístia, nečistôt alebo tieň. Neónovo ružová farba fungovala dobre v bazénoch, ale horšie v jazerách.