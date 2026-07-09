Linda z VyVolených: Takto sa po 21 rokoch zmenila... FOTO Veľké prsia a obrie tetovanie!

BRATISLAVA - Víťazka vôbec prvej série legendárnej reality šou Vyvolení patrila svojho času medzi najvýraznejšie televízne tváre na Slovensku. Temperamentná Melinda Drevenková si divákov získala svojou prirodzenosťou a bezprostrednosťou. Od jej veľkého triumfu uplynuli už viac ako dve desaťročia. Dnes by ste ju na prvý pohľad spoznali len s veľkými problémami – prešla totiž výraznou premenou.
Reality šou patria už dlhé roky k neoddeliteľnej súčasti televízneho vysielania a medzi divákmi sa stále tešia veľkej obľube. Na Slovensku ich najväčší rozmach nastal približne v roku 2005, keď sa na obrazovkách televízie JOJ objavil dnes už kultový formát Vyvolení. Sociálny experiment, v ktorom skupina súťažiacich žila pod nepretržitým dohľadom kamier, sa okamžite stal fenoménom a každý týždeň priťahoval k televíznym obrazovkám státisíce divákov.
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Historicky prvou víťazkou šou sa stala Melinda Drevenková z Nových Zámkov. Sympatická kozmetička si publikum získala svojou spontánnosťou, temperamentom, bezprostredným vystupovaním a ostrým jazykom. Vo veľkom finále napokon suverénne porazila svojich súperov Rockyho a Luisa a odniesla si hlavnú výhru. Od jej televízneho triumfu však ubehlo viac než dve desaťročia a čas sa výrazne podpísal aj na jej vzhľade.
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Ženu, ktorú si diváci pamätajú z čias Vyvolených, by dnes mnohí na prvý pohľad len ťažko spoznali. Dnes pôsobí úplne iným dojmom. Melinda prešla výraznou premenou. Rozhodla sa pre zväčšenie pŕs silikónovými implantátmi, zapracovala na svojej postave pravidelným cvičením a svoje telo ozdobila výrazným tetovaním, ktoré jej pokrýva celú ruku. Zaujímavosťou je, že po rokoch experimentovania s peroxidovo blond vlasmi sa napokon vrátila k svojej prirodzenej farbe. Od čias, keď ovládla prvú sériu Vyvolených, prešla obrovskou premenou a dnes vyzerá ako celkom iná žena.
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