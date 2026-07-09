Nové informácie o katastrofe: Zverejnili POSLEDNÉ SLOVÁ pilota pred pádom Boeingu! Niečo nebolo v poriadku

KARÁČÍ - Vyšetrovanie havárie pakistanského nákladného Boeingu prinieslo nové detaily. Krátko pred zmiznutím z radarov pilot hlásil, že sa lietadlo správa nezvyčajne a akoby „plávalo“ vo vzduchu.
Pilot stihol vyslať posledné hlásenie
Vyšetrovatelia zverejnili nové informácie o posledných okamihoch letu nákladného Boeingu 737 spoločnosti K2 Airways, ktorý sa pred dvoma dňami zrútil do Arabského mora počas letu zo Šardže do pakistanského Karáčí.
Podľa britského denníka Daily Star pilot v poslednej rádiovej komunikácii upozornil dispečerov, že lietadlo sa správa nezvyčajne. Posledné hlásenie pilota pred pádom naznačovalo, že sa lietadlo akoby "plávalo" a "nakláňalo zo strany na stranu".
Z radarov zmizlo o niekoľko minút neskôr
Posádka ešte predtým nahlásila problémy s navigačným systémom. Riadiaci letovej prevádzky sa následne pokúsili lietadlo naviesť na správny kurz, no približne o tri minúty neskôr sa stroj začal správať veľmi neobvykle.
Radarové údaje ukázali prudké výkyvy výšky. Boeing najskôr rýchlo stratil približne 1 500 metrov, následne časť výšky opäť získal a potom prešiel do strmého klesania, po ktorom zmizol z radarov.
Vrak našli po dvanástich hodinách
Rozsiahla pátracia akcia trvala približne dvanásť hodín. Pakistanské námorníctvo napokon objavilo trosky lietadla asi 53 námorných míľ južne od prístavu Ormara.
Pakistanský premiér Šehbáz Šaríf medzičasom potvrdil, že haváriu nikto z piatich členov posádky neprežil. Pátracie tímy však naďalej pokračujú v hľadaní tiel a hlavných častí vraku, ktoré sa pravdepodobne nachádzajú vo veľkej hĺbke.
Čierne skrinky majú objasniť príčinu
Príčina tragédie zatiaľ nie je známa. Vyšetrovatelia pracujú s viacerými možnosťami vrátane technickej poruchy riadenia letu, zlyhania niektorého zo systémov či problémov s nákladom. Odborníci však upozorňujú, že bez analýzy letových zapisovačov by bolo predčasné robiť akékoľvek závery.
Do vyšetrovania sa zapojili pakistanské úrady spolu s americkým Národným úradom pre bezpečnosť dopravy (NTSB), keďže išlo o lietadlo americkej výroby.
Lietadlo malo za sebou 27 rokov služby
Havarovaný Boeing 737-400 bol vyrobený v roku 1999. Pôvodne lietal ako dopravné lietadlo pre cestujúcich, v roku 2012 ho prestavali na nákladný stroj. Do flotily spoločnosti K2 Airways sa dostal len minulý rok a išlo o jediné lietadlo, ktoré dopravca prevádzkoval.
Odborník: Takýto pád nie je typický
Letecký expert Imran Aslam, ktorého oslovil The Independent, upozornil, že správanie lietadla podľa radarových údajov nezodpovedá bežnému výpadku motorov.
„Pri zlyhaní motorov lietadlo zvyčajne nepadá takýmto spôsobom. Pilot sa snaží udržať rýchlosť a stroj skôr kĺže, než aby prudko strácal výšku,“ vysvetlil.
Podľa neho bude dôležité zistiť, prečo Boeing krátko pred pádom opakovane menil výšku letu a smer. Definitívnu odpoveď však prinesie až analýza letových zapisovačov a trosiek lietadla.