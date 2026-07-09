Tragický koniec pátrania: Filip (†17) vyvenčil psa a zmizol, jeho telo objavili v útrobách opusteného komína

VARŠAVA - Obrovská rodinná tragédia, ktorá otriasla celým Poľskom, má ten najsmutnejší koniec. Niekoľkodňové intenzívne pátranie po len 17-ročnom Filipovi zo stredného Poľska sa skončilo hrozivým nálezom. Bezvládne telo mladíka objavili v útrobách takmer 100 metrov vysokého priemyselného komína v areáli opustenej textilnej továrne. Miestni obyvatelia už otvorene hovoria o prekliatom mieste.
Zúfalé hľadanie mladého Filipa z dediny Florentynów sa začalo vo štvrtok 2. júla 2026. Tínedžer sa v ten večer okolo deviatej hodiny stretol s kamarátmi, s ktorými išiel vyvenčiť rodinného psa. Po prechádzke domáceho miláčika poslušne zaviedol späť domov, no sám opäť odišiel iba v tričku, šortkách a šľapkách. Od tej chvíle ho už nikto živého nevidel. Pri odchode si so sebou nevzal doklady ani mobilný telefón, čo rodine okamžite signalizovalo, že niečo nie je v poriadku.
Do pátrania sa zapojila polícia, záchranári aj desiatky dobrovoľníkov z okolia, ktorí v celom regióne rozlepovali plagáty s jeho fotkou. Nádej definitívne zhasla v utorok 7. júla, kedy policajné psy priviedli vyšetrovateľov do areálu schátranej továrne v meste Konstantynów Łódzki, vzdialenej približne štyri kilometre od Filipovho bydliska. Na samom dne obrieho komína ležalo nehybné telo mladého muža. Hoci pri sebe nemal doklady, rodina už potvrdila najhorší scenár. Informoval o tom portal Fakt.
Druhá tragédia za dva mesiace
Prípadom sa okamžite začala zaoberať prokuratúra, ktorá začala trestné stíhanie vo veci neúmyselného zabitia. Polícia momentálne preveruje všetky verzie toho, ako sa chlapec do vnútra masívneho komína dostal a za akých okolností spadol z obrovskej výšky. Jednou z hlavných vyšetrovacích verzií je nešťastná náhoda.
Medzi Filipove veľké záľuby totiž patril takzvaný survival – techniky prežitia v divočine a náročných podmienkach, čo ho mohlo motivovať k prieskumu rizikového objektu. Vyšetrovatelia už zaistili aj kamerové záznamy z okolia, ktoré by mohli vniesť viac svetla do posledných minút chlapcovho života. Presnú príčinu smrti však určí až nariadená súdna pitva.
Areál bývalých vlnárskych závodov „Konstilana“ je medzi miestnymi obyvateľmi známy ako magnet na pochybné partie, hľadačov dobrodružstiev, sprejerov či zberačov kovov. Hoci je pozemok v rukách súkromných majiteľov, oplotený a označený tabuľami so zákazom vstupu, mládež si doň cestu nachádza pravidelne najmä počas víkendov a prázdnin. Miestni ľudia hovoria o továrni s hrôzou a označujú ju za miesto, kde umierajú deti. Filipova smrť totiž nie je jedinou tragédiou na tomto mieste. Iba v máji tohto roku v tom istom opustenom objekte zahynul len 14-ročný chlapec menom Tomek.
Podľa vyjadrenia okresného policajného riaditeľstva v Pabianiciach je areál pod zvýšeným dohľadom hliadok, no uhlídať ho 24 hodín denne je nemožné. Vlastníci objektu po dvoch fatálnych úmrtiach detí aktuálne posilňujú oplotenie ostnatým drôtom a uvažujú o urýchlenej inštalácii kamerového systému s čidlami pohybu.