Podzámska po rokoch ukázala dcéru: Radka oslávila 22 rokov! Wau... podoba s mamou je neuveriteľná!

BRATISLAVA - Podelila sa o krásny moment! Herečka Elena Podzámska prežíva jedno z najpokojnejších období svojho života. Jej dcéra Radka oslávila 22. narodeniny a známa mama jej venovala dojímavé vyznanie.
Herečka Elena Podzámska patrila dlhé roky medzi výrazné tváre slovenského divadla a televízie. Pred časom si však prešla veľmi náročným obdobím. Viackrát bola hospitalizovaná na psychiatrickej klinike, no napokon sa jej podarilo začať odznova. Po rokoch sa opäť postavila na javisko Slovenského národného divadla, kde účinkovala v baletnej inscenácii Nočná skúška v podaní Národného divadla Košice. Šťastie našla aj v súkromí, keď povedala svoje áno Jaroslavovi z Prešova.
Dnes jej robí najväčšiu radosť dcéra Radka, ktorá je už dospelá a študuje na vysokej škole. Najnovšie sa herečka podelila o výnimočný rodinný okamih – jej jediná dcéra oslávila 22. narodeniny. Pri tejto príležitosti Podzámska zverejnila jej fotografiu a pridala ja dojímavé vyznanie: „Dnes je to 22 rokov, čo si prišla na svet. Ľúbim ťa, Raduška moja,“ napísala.
Jej príspevok okamžite zaujal a začali pribúdať gratulácie. V komentároch jej želali veľa zdravia, šťastia a úspechov. nechýbali ani komplimenty na jej adresu - mnohí sa zhodli, že z nej vyrástla krásna mladá žena, ktorá by akoby z oka vypadla svojej mame. Veď posúďte sami!
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