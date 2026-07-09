Šokujúci darček od Erdogana: Lídrom NATO dal revolver s ostrými nábojmi! Čo tým chcel povedať?

ANKARA - Prezident Turecka Recep Tayyip Erdogan prekvapil účastníkov summitu NATO netradičným darom. Každý z lídrov dostal revolver s vygravírovaným menom a škatuľku s ostrými nábojmi. V niektorých krajinách však zbrane nemohli doviezť.
Nečakaný dar pre svetových lídrov
Účastníci summitu NATO v Ankare si z Turecka neodnášali len závery rokovaní. Prezident Recep Tayyip Erdogan pripravil pre každého z pozvaných štátnikov netradičný dar – personalizovaný revolver s vygravírovaným menom a balenie ostrej munície. O nezvyčajnom geste ako prvý informoval britský denník Financial Times.
Podľa dostupných informácií boli ku každej zbrani priložené aj dokumenty potrebné na jej vývoz z Turecka. Niektoré médiá uvádzajú, že súčasťou balenia bola aj čistiaca súprava.
Britský premiér zbraň v Turecku nechal
O darčeku verejne prehovoril britský premiér Keir Starmer počas letu späť do Londýna. Vysvetlil, že revolver si do Spojeného kráľovstva odviezť nemohol.
Zbraň preto zostala v Turecku, kde ju majú upraviť tak, aby už nebola schopná streľby. Dôvodom sú prísne britské zákony, ktoré dovoz krátkych strelných zbraní vo väčšine prípadov zakazujú.
Prísna legislatíva platí v Británii od roku 1997, keď ju sprísnili po tragickej streľbe na základnej škole v škótskom meste Dunblane, pri ktorej zahynulo 16 detí a ich učiteľka.
Nie všetky krajiny mali rovnaký problém
Odlišný postup zvolilo napríklad Nemecko. Hovorca tamojšej vlády uviedol, že dar bol odovzdaný nemeckému veľvyslanectvu v Ankare. Po splnení všetkých administratívnych náležitostí má byť zaradený do oficiálnej zbierky štátnych darov, ktorú vedie spolková vláda.
Nie je zatiaľ známe, ako sa k Erdoganovmu daru postavili všetky ostatné delegácie.
Dar vyvolal pozornosť aj pre svoju symboliku
Samotný revolver bol vyrobený v Turecku a na každom kuse bolo vygravírované meno konkrétneho štátnika. Neobvyklý diplomatický dar okamžite vyvolal diskusiu na sociálnych sieťach aj v zahraničných médiách, a to najmä preto, že išlo o funkčnú strelnú zbraň dodanú spolu s ostrou muníciou.
Hoci turecká strana zabezpečila potrebné vývozné dokumenty, konečné rozhodnutie o tom, či si jednotliví lídri dar ponechajú alebo zostane v správe ich štátnych úradov, závisí od legislatívy každej krajiny.
Prečo to urobil?
Prečo Erdogan zvolil práve takýto dar, turecká strana nevysvetlila. Viaceré médiá však upozorňujú, že mohlo ísť o prezentáciu tureckého zbrojárskeho priemyslu alebo nadviazanie na dlhoročnú tradíciu darovania reprezentačných zbraní významným zahraničným hosťom. Ankara tieto interpretácie zatiaľ nepotvrdila.
Hoci darovanie reprezentačných zbraní nie je vo svete diplomacie úplne neznáme, funkčný revolver s ostrou muníciou patrí medzi veľmi netradičné dary pre účastníkov medzinárodného summitu. Práve preto vzbudil pozornosť médií aj diskusiu o tom, či je takýto dar vhodný pri stretnutí lídrov členských štátov NATO.