Rusom už dochádzajú nápady: Pre nedostatok benzínu zavádzajú ďalší bizarný systém tankovania

MOSKVA – Ruské úrady vymýšľajú stále nové spôsoby predaja nedostatkového benzínu. Počas súčasnej palivovej krízy, ktorú vyvolali ukrajinské útoky na ruské rafinérie, je benzín na niektorých miestach dokonca drahší ako v krajinách Európskej únie. Upozornil na to dnes server BBC News.
V šiestich ruských regiónoch začali predávať benzín motoristom podľa toho, či je aktuálny dátum párny alebo nepárny a či je párna alebo nepárna aj posledná číslica na evidenčnom čísle vozidla. Napríklad v Astrachani môžu počas nepárnych dní tankovať len vodiči, ktorých autá majú evidenčné číslo končiace číslicami 1, 3, 5, 7 alebo 9. Počas párnych dní môžu tankovať iba vozidlá, ktorých evidenčné čísla sa končia číslicami 0, 2, 4, 6 alebo 8.
Úrady tvrdia, že týmto spôsobom chcú „normalizovať situáciu“, teda skrátiť rady pred čerpacími stanicami. Inde sa zase pripravuje zavedenie tankovania pomocou QR kódov s cieľom spravodlivejšie rozdeliť dostupné palivo. „Situácia so zásobovaním regiónu pohonnými hmotami je – rovnako ako v celej krajine – zložitá. Komplikujú ju výpadky vo fungovaní petrochemických závodov, ako aj zvýšený sezónny dopyt,“ vyhlásil gubernátor Astrachánskej oblasti Igor Babuškin.
Systém „párny – nepárny“ zaviedli aj úrady v Nižnonovgorodskej oblasti. Na vozidlá, ktoré regiónom iba prechádzajú, sa tento systém nevzťahuje. Rovnaké opatrenia platia aj v Mordvianskej republike, nevzťahujú sa však na čerpacie stanice pri federálnych cestách. Na jedno tankovanie je možné natankovať maximálne 20 litrov benzínu do osobného auta, 60 litrov nafty do dodávky a 300 litrov do kamióna. Predaj pohonných hmôt do kanistrov je zakázaný. Rovnaký systém začne od 10. júla platiť aj v Pskovskej oblasti a o deň neskôr v Lipeckej oblasti.
„Dopyt je oveľa vyšší než zvyčajne. Poškodenie petrochemických závodov a výpadky ich prevádzky neumožňujú dodávateľom pokryť celý dopyt. Našťastie sa situácia zatiaľ netýka motorovej nafty. Žiaľ, zatiaľ nie je dôvod hovoriť o tom, že sa zásobovanie benzínom v najbližších dňoch zlepší,“ uviedol gubernátor regiónu Igor Artamonov.
Ako prvá zaviedla systém párnych a nepárnych evidenčných čísiel Oriolská oblasť. Neskôr sa pridala aj Vologdská oblasť. Obmedzenia sa vo všetkých regiónoch nevzťahujú na záchranné zložky a ďalšie podobné služby. V Nižnonovgorodskej oblasti oznámili, že pripravujú pilotný projekt, v rámci ktorého sa bude palivo predávať pomocou QR kódov. Tie by mali každému zaručiť možnosť natankovať aj počas nedostatku benzínu v rámci spravodlivejšieho systému distribúcie. V Zabajkalskom kraji už takéto QR kódy fungujú na čerpacích staniciach v meste Čita a jeho okolí.
QR kódy ako prvé zaviedli úrady v Sevastopole na anektovanom Kryme. Kód, ktorý zasiela špeciálny bot v štátnej aplikácii Maks, umožňuje raz týždenne natankovať 20 litrov paliva na určených čerpacích staniciach. Napísal to server The Moscow Times. Na systém QR kódov sa teraz pripravuje prejsť aj Petrohrad. Podľa BBC sa ruskí motoristi snažia nelegálne zásobiť pohonnými hmotami aj v susednom Kazachstane. Tamojšia polícia zriadila 59 kontrolných stanovíšť pri hraničných priechodoch. Od začiatku roka zadržali policajti 255 áut vybavených dodatočnými palivovými nádržami. Nádrže z vozidiel demontujú, autá vrátia majiteľom a páchateľov potrestajú v správnom konaní.