Rutte otvorene: Trump je odhodlaný podporovať NATO, výdavky však musia byť spravodlivé

ANKARA - Spojené štáty a ich prezident Donald Trump sú pevne odhodlané podporovať NATO, výdavky na obranu však musia byť spravodlivo rozdelené. Pri príchode na summit NATO v tureckej Ankare to uviedol generálny tajomník aliancie Mark Rutte.
Šéf NATO poukázal, že výdavky na obranu sa postupne medzi Európou a USA vyrovnávajú. Okrem bezpečnostnej situácie za to podľa neho môže práve prezident Trump. Útoky USA na Irán z noci z utorka (7. 7.) na stredu označil za nevyhnutné a odôvodnil to porušením prímeria.
Rutte pred médiami zopakoval, že za dlhodobú hrozbu považuje Rusko. Odkázal mu, že NATO je obranná aliancia s miliardou obyvateľov, ktorá nezaútočí, no v prípade potreby bude brániť každý centimeter svojho územia.
V tureckej Ankare sa v utorok a stredu stretávajú prezidenti alebo premiéri 32 členských štátov NATO. Očakáva sa, že na summite opätovne potvrdia podporu Ukrajine a prisľúbia jej ďalšiu pomoc. Európski lídri sa tiež podľa agentúry Reuters budú snažiť americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi dokázať, že plnia sľub z minuloročného summite v Haagu, že do roku 2035 budú vynakladať na obranu každoročne najmenej päť percent HDP. Slovensko v Ankare zastupuje prezident Peter Pellegrini.