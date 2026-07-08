Spojenci v NATO zúria: Trump chce Turecku predať výnimočnú zbraň! Má potešiť Erdogana

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump naznačil, že by mohol podporiť dodanie moderných stíhačiek F-35 Turecku. Možný obchod však vyvoláva odpor v americkom Kongrese aj medzi viacerými spojencami Washingtonu, ktorí upozorňujú na bezpečnostné riziká.
Trump naznačil, že Erdogan môže dostať, čo chce
Donald Trump počas rozhovoru s novinármi pripustil, že by mohol vyhovieť tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi v otázke nákupu najmodernejších amerických stíhačiek F-35.
Na otázku, či plánuje Ankare umožniť nákup lietadiel piatej generácie, odpovedal, že pravdepodobne urobí krok, ktorý Erdogana poteší.
Stíhačky F-35 pritom Spojené štáty poskytujú len svojim najbližším spojencom. Rovnaké lietadlá si v minulosti objednala napríklad aj Česká republika.
Ako upozornil portál Aktualne.cz, možný predaj opäť otvoril diskusiu o bezpečnostných rizikách a budúcom smerovaní americko-tureckých vzťahov.
Kongres varuje pred ruským vplyvom
Hoci americký viceprezident James David Vance patrí medzi podporovateľov predaja a podľa jeho slov Washington hľadá spôsob, ako Turecku lietadlá dodať, v Kongrese panuje opačný názor.
Republikánski aj demokratickí zákonodarcovia upozorňujú, že Ankara stále vlastní ruské systémy protivzdušnej obrany S-400. Obávajú sa, že kombinácia amerických stíhačiek s ruskou technológiou by mohla ohroziť citlivé vojenské technológie a poskytnúť Moskve cenné informácie.
Práve nákup systému S-400 bol dôvodom, prečo Spojené štáty v roku 2020 pôvodne pripravovaný predaj lietadiel F-35 Turecku zrušili.
Izrael aj Grécko sú proti
Výrazný odpor voči možnému obchodu prichádza aj od amerických spojencov v regióne.
Izrael, ktorý už stíhačky F-35 používa, a Grécko, ktoré na ich dodanie čaká, považujú posilnenie tureckého letectva za bezpečnostné riziko.
Vzťahy medzi Ankarou a Jeruzalemom sa výrazne zhoršili po vojne v Pásme Gazy. Turecký minister zahraničných vecí označil Izrael za problém pre medzinárodné spoločenstvo.
Izrael následne obvinil Turecko, že poskytuje útočisko aj zdravotnú starostlivosť členom hnutia Hamas a organizácie Moslimské bratstvo.
Napäté zostávajú aj vzťahy medzi Tureckom a Gréckom, ktoré dlhodobo zaťažujú historické spory aj súperenie o vplyv vo východnom Stredomorí, Čiernom mori a na Blízkom východe.
Erdogan stavil na osobný vzťah s Trumpom
Podľa dostupných informácií sa turecký prezident snaží využiť svoje dobré osobné vzťahy s Donaldom Trumpom.
Práve Erdogan mal zohrať významnú úlohu pri tom, že americký prezident prisľúbil účasť na summite NATO v Ankare.
Pôjde o prvé osobné stretnutie oboch lídrov od roku 2015. Predchádzajúce administratívy prezidentov Baracka Obamu a Joea Bidena pritom Erdogana opakovane kritizovali za oslabovanie demokracie v krajine aj za úzke kontakty s Ruskom.
Vzťahy Ankary s Moskvou však nie sú jednoznačné. Turecko opakovane podporilo územnú celistvosť Ukrajiny a Kyjevu dodáva vojenskú techniku vrátane známych bezpilotných lietadiel Bayraktar.
Expert pripomenul Trumpov prístup k autoritárskym lídrom
Bývalý hlavný bezpečnostný poradca niekdajšej viceprezidentky Kamaly Harrisovej Philip Gordon nepovažuje dobré vzťahy medzi Trumpom a Erdoganom za nič neobvyklé.
Podľa neho mal Trump počas svojej politickej kariéry často bližšie k autoritárskym lídrom než k tradičným spojencom Spojených štátov. Gordon zároveň poznamenal, že americký prezident sa o takýchto politikoch zvykol vyjadrovať priaznivejšie ako o partneroch Washingtonu.