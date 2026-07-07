Škandál, aký svetový šport nezažil: Trump sa zahral na futbalového pápeža, táto drzosť pobúrila svet!

WASHINGTON – Americký prezident Donald Trump opäť raz dokázal, že pre neho žiadne pravidlá neplatia. V bezprecedentnom kroku, ktorý šokoval celý športový aj politický svet, osobne zasiahol do priebehu prebiehajúcich majstrovstiev sveta vo futbale 2026. Trump potvrdil, že osobne telefonoval prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi, aby prehodnotil trest pre najlepšieho amerického útočníka Folarina Baloguna. Mnohí experti otvorene hovoria, že šéf Bieleho domu týmto lobingom prekročil únosné hranice.
Celá situácia odštartovala po tom, čo americká hviezda Folarin Balogun videl v zápase s Bosnou a Hercegovinou červenú kartu za nebezpečné stúpenie na členok súpera, čo malo znamenať automatickú stopku na jeden zápas. Keď sa o tom dozvedel Donald Trump, rozhodol sa konať a kontaktoval priamo hlavu svetového futbalu.
Hoci FIFA oficiálne tvrdí, že jej disciplinárne orgány rozhodujú nezávisle, po Trumpovom telefonáte prišlo šokujúce rozhodnutie – trest americkému útočníkovi prekvapivo zrušili a zmenili na podmienku. Trump však odmieta, že by na výsledok tlačil silou.
Najprv nevedel, čo je to červená karta, potom sa pasoval za experta
Prezident Spojených štátov na tlačovej konferencii v Oválnej pracovni šokoval novinárov úprimným priznaním. V pravidlách futbalu mal totiž pred incidentom značné medzery. „Priznám sa, že spočiatku som ani nevedel, čo červená karta vo futbale vlastne znamená. Keď som sa to však dozvedel a zistil dôsledky, povedal som si: To predsa nemôže byť pravda!“ vyhlásil 80-ročný Trump.
Vzápätí sa však sám pasoval za futbalového experta: "Jediné, čo som urobil, bolo, že som požiadal o preskúmanie, pretože som si nemyslel, že to bol faul. Bola to zrážka dvoch skvelých športovcov. Všetko, čo som urobil, bola žiadosť o preskúmanie. Nepovedal som, že to musia urobiť,“ obhajoval sa.
Ostrá kritika zo sveta a útok na rozhodcu
Aj keď nie je priamo dokázané, že by FIFA rozhodla výhradne na príkaz amerického prezidenta, už len samotný fakt, že sa politický líder pokúšal zasahovať do pravidiel turnaja, vyvolal v zahraničí búrku nevôle. Belgický tréner Rudi Garcia, ktorého tím čelil USA, ironicky poznamenal, že správa o zrušení trestu po intervencii prezidenta znela ako prvoaprílový žart. Taliansky denník La Gazzetta dello Sport zasa napísal, že krok FIFA sa vymyká logike a spravodlivosti.
Trump navyše situáciu vyhrotil, keď verejne spochybnil integritu rešpektovaného brazílskeho rozhodcu Raphaela Clausa, ktorý kartu udelil. Označil ho za „trocha podozrivého“. Proti tomu sa okamžite ohradila Brazílska futbalová federácia aj šéf rozhodcov FIFA Pierluigi Collina, ktorí zdôraznili, že Claus patrí k absolútnej svetovej špičke s nepoškvrnenou minulosťou.
Ešte ostrejšie reagovali bývalí funkcionári FIFA a UEFA, ktorí zhodne tvrdia, že červené karty sa jednoducho nerušia telefonátmi politických lídrov a celá situácia vrhá na dôveryhodnosť svetového futbalu obrovský tieň.
Športová karma zafungovala okamžite
Trump sa pred kľúčovým osemfinálovým zápasom proti Belgicku netajil spokojnosťou a tvrdil, že vďaka prešetreniu situácie to bude „férový boj“, keďže oba tímy môžu nastúpiť v plnej sile. „Belgicko má skvelý tím. My musíme mať našich najlepších hráčov a oni tiež. A či vyhráme, alebo prehráme, bude to fér,“ vyhlásil šéf Bieleho domu.
Futbalová spravodlivosť však zasiahla priamo na trávniku. Hoci omilostený Balogun vďaka nečakanej milosti od FIFA v noci na utorok v Seatte nastúpil, Američanom to nepomohlo. Od Belgicka dostali tvrdú lekciu, prehrali vysoko 1:4 a s domácim šampionátom sa definitívne rozlúčili. Donaldovi Trumpovi tak zostal na krku len reputačný prešľap za zbytočné miešanie politiky do športu.