PRVÁ SPOVEĎ českého kapitána po tragédii v Splite: Hrobárovi z lopaty ušiel len o DVA metre!

PRAHA/SPLIT - Tragická zrážka plachetnice s českou posádkou a veľkého katamaránu pri chorvátskom pobreží si 14. júna vyžiadala životy štyroch Čechov. Vyšetrovanie okolností nešťastia pokračuje, no jeden zo štvorice preživších teraz po prvý raz detailne opísal osudné okamihy, ktoré sa navždy vryli do jeho pamäti. Skipper Vladimír T. tvrdí, že katamarán sa na ich loď rútil obrovskou rýchlosťou, bez zmeny smeru či pokusu zabrzdiť.
Skipper Vladimír T. poskytol rozhovor portálu boatsafe.cz. Osudný deň sa pritom začal úplne pokojne. Posádka pravidelne vyrážala na spoločné júnové plavby po Jadrane a nič nenasvedčovalo tomu, že sa výlet zmení na katastrofu. Po pokojnej noci v zátoke Nečujam na ostrove Šolta vytiahli kotvu a zamierili na otvorené more, odkiaľ chceli pokračovať smerom k Hvaru.
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Fotka, po ktorej do pár minút nastala samotná tragédia
Krátko pred tragédiou dokonca vznikla fotografia, ktorá sa neskôr stala mrazivou spomienkou. Urobila ju jedna z členiek posádky a odoslala do spoločnej skupiny cez WhatsApp len niekoľko minút pred zrážkou. Na zábere je pokojné more bez vĺn a nič nenasvedčuje blížiacemu sa nešťastiu.
Podľa Vladimíra T. si veľký katamarán najskôr všimol len ako malý bod na horizonte. Keď sa však priblížil približne na 500 metrov, začal mať zlý pocit. "Katamarán netrúbil ani nezmenil smer," opísal v rozhovore.
Všetko sa zmenilo zo sekundy na sekundu
Situácia sa v priebehu niekoľkých sekúnd dramaticky zhoršila. Skipper upozornil kamaráta pri kormidle, aby zmenil kurz. Najskôr sa pokúsili vyhnúť doprava, následne doľava, no už bolo neskoro. Katamarán sa podľa jeho slov rútil rýchlosťou približne 16 metrov za sekundu, teda okolo 32 uzlov. Posledných 80 metrov prekonal za približne päť sekúnd.
Smrti unikol o dva metre
Najdesivejší okamih prišiel tesne pred nárazom. Vladimír T. dodnes nezabudol na obraz, ktorý sa mu vryl do pamäti. "Len som videl, ako sa trup katamaránu raketovou rýchlosťou približuje. Plavák narazil do našej lode len dva metre odo mňa a prerazil ju. Potom som už Petra (kormidelníka lode, pozn. red.) nikdy nevidel," opísal.
Práve tieto dva metre podľa jeho slov rozhodli o tom, že zostal nažive. Po náraze sa plachetnica prakticky okamžite začala potápať. Snažil sa vyslobodiť svoju partnerku Marcelu, ktorá zostala zakliesnená pod troskami a už bola celá pod vodou. Podarilo sa mu ju vytiahnuť len niekoľko sekúnd predtým, ako loď zmizla pod hladinou.
Preživší následne doplávali ku katamaránu, kde zranenej žene poskytli prvú pomoc. Utrpela viaceré zlomeniny rebier, poškodenie hrudnej kosti aj stavcov. Podľa Vladimíra T. však záchranné zložky dorazili až po približne polhodine až troch štvrťhodine od nehody. Zranených napokon do nemocnice previezla policajná loď.
Prišli o štyroch priateľov
Po príchode do nemocnice ich čakali ďalšie ťažké chvíle. Preživších od seba oddelili, absolvovali výsluchy aj toxikologické odbery a podľa Vladimíra T. sa nemohol stretnúť ani so zranenou partnerkou. Pomoc im napokon poskytol český konzul.
Tragédia si vyžiadala životy manželov Petra S. (†58) a Jiřiny S. (†57), veterinára Víta H. (†67) a podnikateľa Petra B. (†63). Práve posledný menovaný ešte približne hodinu a pol pred nešťastím poslal kamarátke fotografiu z plavby s odkazom: "Nechávam si narásť bradu, aby vyzeralo, že brázdim more odjakživa."
Príčiny jednej z najtragickejších nehôd českých jachtárov v Chorvátsku naďalej vyšetrujú tamojšie úrady. Pre Vladimíra T. však zostane osudný okamih navždy živou spomienkou. Ako priznal, ešte desiatky minút po zrážke si nahováral, že ide iba o zlý sen, z ktorého sa každú chvíľu zobudí.