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BIZÁR na diaľnici, policajti zastavili banán na kolesách! Vodič mal vzadu nápis SPLIT

Po americkej diaľnici premáva auto, ktoré vyzerá ako banán.
Po americkej diaľnici premáva auto, ktoré vyzerá ako banán. (Zdroj: Facebook/Montana Highway Patrol)
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BILLINGS – Dopravní policajti amerického štátu Montana sa neprestávali diviť, keď počas cestnej kontroly na diaľnici narazili na asi najdivnejšie auto v živote. Úplne sa vymykalo klasickým štandardom a vyzeralo ako obľúbené ovocie.

Na medzištátnej diaľnici Interstate 90 v americkom štáte Montana sa pohybovalo vozidlo ako z iného sveta. Dopravná hliadka pri meste Billings zastavila vozidlo, ktoré odporovalo všetkým bežným štandardom. Ako píše KBZK Bozeman, doslova išlo o podobu známeho ovocia. 

Nechýbali ani spätné zrkadielka 

Z diaľky sa k policajtom blížilo žlté auto. Aspoň tak to spočiatku vyzeralo. Keď ale bolo bližšie, ihneď spustili nahrávanie na bezpečnostných kamerách, ktoré mali pripnuté na uniformách. Po zastavení muži zákona len stáli s otvorenými ústami. Auto malo tvar aj farbu veľkého banánu. 

 
 

"Zastavovali sme vodičov, ktorí v danom meranom úseku pri Billings prekročili maximálnu povolenú rýchlosť. Popri nezvyčajných vozidlách ale tento 'banán' doslova vyčnieva. Je to milé a rozhodne nezvyčajné, ale dopravné predpisy a technické parametre pre vozidlá platia pre všetkých rovnako," informuje polícia. 

Vodič pochádza z Anglicka 

Vodičom "banánu" bol Steve Braithwaite. Neskôr sa priznal, že ho aj celé skonštruoval a dodal, že ovláda všetky dopravné predpisy. Incident bol jedinečný v tom, že policajti si chceli celý voz prezrieť na vlastné oči. Za vodičom bol batožinový priestor, kde mal uložených niekoľko tašiek a nádob. NA EČV sa jasne vynímal názov "SPLIT". Steve je však rodák z Anglicka a v súčasnosti žije v štáte Michigan.  

"Pôvodne to bol klasický Ford pick-up F-150 z roku 1993. Začal som ho meniť, pričom so všetkými úpravami mi to trvalo až do roku 2011. Teraz som na cestách naprieč krajinou. Z domu som vyrazil asi pred týždňom," povedal v pondelok 22. júna. 

Viac o téme: VozidloBanánPolicajná kontrolaUSAMichiganAutoBillingsSPLIT
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