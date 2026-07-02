BIZÁR na diaľnici, policajti zastavili banán na kolesách! Vodič mal vzadu nápis SPLIT

BILLINGS – Dopravní policajti amerického štátu Montana sa neprestávali diviť, keď počas cestnej kontroly na diaľnici narazili na asi najdivnejšie auto v živote. Úplne sa vymykalo klasickým štandardom a vyzeralo ako obľúbené ovocie.
Na medzištátnej diaľnici Interstate 90 v americkom štáte Montana sa pohybovalo vozidlo ako z iného sveta. Dopravná hliadka pri meste Billings zastavila vozidlo, ktoré odporovalo všetkým bežným štandardom. Ako píše KBZK Bozeman, doslova išlo o podobu známeho ovocia.
Nechýbali ani spätné zrkadielka
Z diaľky sa k policajtom blížilo žlté auto. Aspoň tak to spočiatku vyzeralo. Keď ale bolo bližšie, ihneď spustili nahrávanie na bezpečnostných kamerách, ktoré mali pripnuté na uniformách. Po zastavení muži zákona len stáli s otvorenými ústami. Auto malo tvar aj farbu veľkého banánu.
"Zastavovali sme vodičov, ktorí v danom meranom úseku pri Billings prekročili maximálnu povolenú rýchlosť. Popri nezvyčajných vozidlách ale tento 'banán' doslova vyčnieva. Je to milé a rozhodne nezvyčajné, ale dopravné predpisy a technické parametre pre vozidlá platia pre všetkých rovnako," informuje polícia.
Vodič pochádza z Anglicka
Vodičom "banánu" bol Steve Braithwaite. Neskôr sa priznal, že ho aj celé skonštruoval a dodal, že ovláda všetky dopravné predpisy. Incident bol jedinečný v tom, že policajti si chceli celý voz prezrieť na vlastné oči. Za vodičom bol batožinový priestor, kde mal uložených niekoľko tašiek a nádob. NA EČV sa jasne vynímal názov "SPLIT". Steve je však rodák z Anglicka a v súčasnosti žije v štáte Michigan.
"Pôvodne to bol klasický Ford pick-up F-150 z roku 1993. Začal som ho meniť, pričom so všetkými úpravami mi to trvalo až do roku 2011. Teraz som na cestách naprieč krajinou. Z domu som vyrazil asi pred týždňom," povedal v pondelok 22. júna.