NOVÉ DETAILY tragickej nehody pri Splite: TOTO sa dialo len chvíľu pred osudnou zrážkou! PROBLÉM bol na oboch plavidlách

SPLIT – V nedávnych dňoch celé Chorvátsko aj českú republiku zasiahla tragická udalosť. V Splite došlo k veľkej havárii katamaránu a plachetnice s českou posádkou, pri ktorej zahynuli najmenej štyria ľudia. Vyšetrovatelia poskytli detaily. Pred osudnou zrážkou nastali viaceré pochybenia.
Koncom minulého týždňa došlo pri pobreží chorvátskeho Splitu k veľkej nehode. Neďaleko ostrova Barč sa zrazil katamarán a plachetnica s českými turistami na palube. Štyria bohužiaľ zahynuli. Vyšetrovatelia najnovšie poskytli informácie o tom, čo sa dialo chvíľu pred osudnou haváriou. Informuje o tom Dalmacija Danas.
Za kormidlom plachetnice bol pasažier
Za kormidlom plachetnice, ktorá smerovala z Trogiru na ostrov Hvar, nebol kapitán. Je to nevysvetliteľné, pretože všetky papiere mal podľa vyšetrovateľov v poriadku. V čase nehody riadil 14 metrov dlhú plachetnicu jeden z pasažierov, ktorý po zrážke zahynul.
Katamarán bez kapitána
Navyše, problém bol aj na druhom plavidle. Na Katamaráne Krilo Eclipse, ktorý sa plavil zo Splitu na Hvar, nebol v osudný moment na stráži kapitán. Vyšetrovatelia informovali, že v čase zrážky boli na mostíku len prvý dôstojník a kormidelník.
Prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania, ale tieto nové zarážajúce informácie vnášajú do celej tragédie nové skutočnosti. V súčasnej dobe sa zisťuje, či nezlyhali komunikačné, alebo iné systémy na plavidlách. Podľa správcu splitského prístavu Željka Kuštera by bolo zverejnenie ďalších podrobností pred ukončením vyšetrovania veľmi neprofesionálne.
Dlhodobé problémy s prehustenou dopravou
V Splitskom prielive je rýchlosť plavidiel prísne obmedzená, ale k nehode zrejme došlo na otvorenom mori. V daný deň bolo slnečné a jasné počasie a doprava na mori v okolí prístavu bola prehustená.
V súčasnosti prebiehajú vypočúvania ďalších svedkov incidentu. Okrem toho bola nariadená toxikológia krvi a moču prvého dôstojníka a kormidelníka katamaránu. Rieši sa aj vylovenie vraku plachetnice, ktorá skončila na morskom dne v hĺbke najmenej 50 metrov.