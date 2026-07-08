Sú známi VÍŤAZI anti-ceny Homofób roka 2026! Najviac hlasov získal VÝROK, ktorý zatvára dvere tisícom rodín

BRATISLAVA - Víťazmi 13. ročníka ankety o anti-cenu Homofób roka sa stalo 90 poslancov a poslankýň NR SR hlasujúcich za novelu Ústavy. Výrazne predbehli strieborného Rudolfa Huliaka a bronzového Milana Uhríka. Anketu zorganizovali pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii a transfóbii (IDAHOT) mimovládne organizácie Inštitút ľudských práv (IĽP) a Dúhové Slovensko, n. z. Informuje o tom riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher.
V nominácii sa tento rok okrem poslancov, Huliaka a Uhríka ocitol aj líder opozičnej SaS Branislav Gröhling a hokejista Martin Fehérváry. Do hlasovania na webovej stránke ludskeprava.sk/homofob sa mohol zapojiť ktokoľvek, rovnako ako poslať nomináciu.
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IĽP hovorí o pošpinení Ústavy SR
"Nie je to prekvapenie. Poslanci a poslankyne, ktorí hlasovali za takéto pošpinenie Ústavy SR, s veľkým náskokom viedli už vo verejných nomináciách na zaradenie do hlasovania. Homofóbia sa, žiaľ, stáva štátnou politikou. Za povzbudivé však považujeme, že tento krok vyvolal taký silný odpor verejnosti. Uvidíme, ako sa to premietne do výsledkov blížiacich sa parlamentných volieb. Preferencie naznačujú, že KDH by sa mohlo ocitnúť mimo NR SR," povedal riaditeľ IĽP Weisenbacher.
Dodal, že organizácia plánuje posilniť aktivity v oblasti ochrany práv LGBTI+ ľudí a informoval, že IĽP sa stal asociovaným členom najväčšej svetovej LGBTI organizácie ILGA.
Novela diskriminuje a porušuje práva detí, hovorí Dúhové Slovensko
Koordinátorka n. z. Dúhové Slovensko Zuzana Slamená uvádza, že ústava po novelizácii klame, diskriminuje a porušuje ľudské práva. "Klamstvo spočíva v tom, že predstiera, akoby existovali iba dve biologické pohlavia, hoci intersex ľudia sú realitou. Diskriminuje aj tým, že umožňuje spoločnú adopciu len manželským párom. Jediným praktickým dôsledkom bude, že v detských domovoch ostane viac detí, čo bude mať negatívne dôsledky nielen pre ne samotné, ale aj na štátny rozpočet a to vraj treba konsolidovať," tvrdí Slamená.
Novela podľa nej porušuje práva detí aj v oblasti vzdelávania, keď vytvára priestor na ideologické a politické zásahy do vyučovania. Zdôrazňuje, že deti majú právo na adekvátne vzdelanie a prístup k informáciám na základe Dohovoru o právach dieťaťa a Prvého dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o ľudských právach, ktoré sa Slovenská republika zaviazala dodržiavať.
Piktogram zdeformovanej tváre ako trofej
Trofejou pre víťaza je štylizovaný piktogram – zdeformovaná tvár, ktorá v sebe ukrýva aj nápis 4 %, teda tradične chápaný podiel neheterosexuálnych osôb v populácii. V minulosti sa víťazmi ankety stali poslanec Štefan Kuffa za svoj výrok o topení gejov, ministerka Martina Šimkovičová, Konferencia biskupov s tvrdením, že ľudskoprávni aktivisti sú "aktéri kultúry smrti", vtedajšia poslankyňa Anna Záborská alebo aj arcibiskup Orosch za urážlivé slová o obetiach homofóbneho teroristického útoku na Zámockej.
Cenu si však odmietli prevziať. Ako jediný si cenu prevzal vtedajší predseda NR SR Andrej Danko, ktorý po stretnutí s aktivistami pripustil, že sa v niektorých svojich výrokoch mýlil, a korigoval ich. Organizátori a organizátorky sa pokúsia anti-cenu v najbližších dňoch odovzdať všetkým 90 poslancom a poslankyniam.