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Tajomstvo ich lásky: Tamara Heribanová prezradila, prečo im to s Braňom stále funguje! Stačí jedna vec

Príchody na finále Let's Dance - Tamara Šimončíková Heribanová, Braňo Šimončík Zobraziť galériu (22)
Príchody na finále Let's Dance - Tamara Šimončíková Heribanová, Braňo Šimončík (Zdroj: Tibor Géci)
© Zoznam/NaJa, Katka © Zoznam/NaJa, Katka

BRATISLAVA - Tamara Heribanová s manželom Braňom Šimončíkom tvoria úspešný pár už asi dve dekády. Žili striedavo doma i v Portugalsku a napriek tomu, že Braňo je veľa dní v roku v zahraničí, stále im to perfektne funguje. Majú zvlástny recept na vzťah?

Tamara Heribanová tvorí pár s Braňom Šimončíkom asi dvadsať rokov. Majú spolu dcéru Emíliu (10), ktorá je ich vesmírom. Kým Tamara je úspešná spisovateľka, Braňo je svetoznámy fotograf. Ako vnímajú úspech? Keď to žiješ, nemáš taký odstup... iba si uvedomujem, že dnes je Braňo tu, ale zajtra už bude v inej krajine a keď sa vráti, zase na druhý deň letí preč, lebo tie fotenia nemá tu na Slovensku, ale prevažne v zahraničí vo veľkých produkciách...ozrejmila Tamara s priznaním, že oni nejak zázračne ani úspech ani stres nevnímajú. 

A možno práve pokojné súžitie a vzájomný rešpekt stoja za ich úspešným a stabilným manželstvom.Asi dobrý recept na vzťah je tolerancia a aby sa tí dvaja mali radi, a potom je úplne jedno, či sú spolu 24 hodín denne alebo či sa vidia raz za týždeň... je to o tom, či spolu chcú byť, či si majú čo povedať, uvažuje Tamara. Priznáva aj to, že hoci majú scestovaný svet a žijú striedavo aj v zahraničí, stále je najradšej doma. „Mňa nezbalíš na nejaké cesty po svete,“ hovorí so  smiechom a vysvetľuje, čo ju na Slovensku baví najviac. A v čom je vlastne skrytý úspech známeho fotografa, ak nerátame iba talent? Tamara to vidí takto...

Tajomstvo ich lásky: Tamara Heribanová prezradila, prečo im to s Braňom stále funguje! Stačí jedna vec (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Viac o téme: VzťahTamara Šimončíková HeribanováÚspech
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