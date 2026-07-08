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Desivý prípad: Danielle (17) si myslela, že ju bolí hlava z horúčav! Lekári odhalili krutú pravdu

Danielle Andersenová už zase tancuje.
Danielle Andersenová už zase tancuje. (Zdroj: GoFundMe)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

LONDÝN - Sedemnásťročná Danielle Andersenová niekoľko dní trpela silnými bolesťami hlavy, ktoré pripisovala letným horúčavám. Keď však bolesti neustupovali, rozhodla sa vyhľadať lekársku pomoc. Vyšetrenie odhalilo oveľa vážnejší problém, než ktokoľvek očakával.

To, čo spočiatku vyzeralo ako obyčajná bolesť hlavy spôsobená horúcim počasím, sa zmenilo na boj o zdravie a splnenie životného sna. Sedemnásťročná Danielle Andersenová z Londýna niekoľko dní trpela silnými bolesťami hlavy, ktoré neustupovali ani napriek tomu, že pila veľké množstvo tekutín.

„Myslela som si, že je to dehydratácia z horúčav, a všetci mi hovorili to isté. Ale nech som vypila akokoľvek veľa vody, bolesť hlavy neustupovala,“ spomína Danielle.

Vyšetrenie odhalilo nádor na mozgu

Po piatich dňoch neznesiteľných bolestí ju otec odviezol na pohotovosť. Lekári spočiatku predpokladali migrénu, no počas vyšetrenia si všimli nezvyčajný pohyb jej očí. Následné CT vyšetrenie ukázalo pomaly rastúcu dermoidnú cystu – nezhubný nádor, ktorý podľa odborníkov vznikol ešte pred jej narodením.

„Bola som v obrovských bolestiach. Veľa ľudí neverilo, aké zlé to je. Dokonca som začala pochybovať sama o sebe. Vnútri som však cítila, že nejde len o dehydratáciu. Mala som pravdu,“ povedala mladá Britka.

Operáciu odložila kvôli škole

Danielle sa tancu venovala od siedmich rokov a krátko pred stanovením diagnózy ju prijali na prestížnu londýnsku školu múzických umení. Rozhodla sa preto operáciu na niekoľko mesiacov odložiť, aby mohla začať štúdium.

„Nechcela som, aby ma spolužiaci poznali ako dievča s nádorom na mozgu. Chcela som, aby ma spoznali takú, aká som,“ vysvetlila.

Na vyučovanie chodila každý deň a ešte týždeň pred operáciou bez problémov tancovala.

Po zákroku prišla nečakaná komplikácia

Lekári rodinu ubezpečovali, že riziko vážnych komplikácií je veľmi nízke. Po operácii si však všimli, že Danielle nedokáže zdvihnúť ľavú ruku. Najprv predpokladali, že ide len o dočasnú slabosť.

O niekoľko dní sa však jej stav dramaticky zhoršil. Ochrnula na celú ľavú polovicu tela a nedokázala hýbať rukou ani nohou. Magnetická rezonancia následne ukázala, že počas operácie došlo k poškodeniu troch ciev, čo vyvolalo mozgovú príhodu.

„Pôvodne nám povedali, že bude doma ešte pred Vianocami. Nakoniec sme nemocnicu opustili až vo februári,“ povedal jej otec Justin.

Lekári pochybovali, že bude ešte tancovať

Po mozgovej príhode rodine oznámili, že návrat k tancu je veľmi nepravdepodobný a Danielle možno nikdy úplne neobnoví pohyblivosť ľavej ruky.

Rodina sa však nevzdala. Začala intenzívnu rehabilitáciu, pri ktorej jej príbuzní spolu s fyzioterapeutmi každý deň opakovane precvičovali jednotlivé pohyby. Cieľom bolo, aby si mozog vytvoril nové nervové spojenia a znovu prevzal kontrolu nad ochrnutou časťou tela.

Fyzioterapeuti nám povedali, že Danielle napreduje tak rýchlo aj preto, že jej pomáha celá rodina,“ uviedol jej otec.

Opäť sa postavila na tanečný parket

Šesť mesiacov po operácii prišla odmena za náročnú rehabilitáciu. Danielle už opäť behá, skáče a postupne sa vracia k tancu. Štúdium síce na rok prerušila, no v septembri sa plánuje vrátiť do školy.

„Moja fyzioterapia sa postupne mení späť na tanec. Kedysi mi museli hýbať rukou iní. Dnes už znovu tancujem,“ povedala.

Rodina prosí o pomoc

Keďže intenzívna neurologická rehabilitácia je finančne veľmi náročná, rodina založila zbierku na platforme GoFundMe. Peniaze majú pomôcť financovať ďalšiu liečbu, ktorá jej podľa odborníkov môže výrazne zvýšiť šancu na úplné zotavenie.

V čase zverejnenia príbehu sa prostredníctvom zbierky podarilo vyzbierať približne tisícky libier.

Viac o téme: LekáriŠťastný koniecNádor na mozguDanielle Andersenová
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