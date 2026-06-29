Obrovský požiar v Chorvátsku: VIDEO Zasahujú desiatky hasičov aj lietadlá!

ZÁHREB - Na chorvátskom ostrove Vis vypukol v nedeľu neskoro večer rozsiahly lesný požiar, ktorý sa pre mimoriadne suchú vegetáciu začal rýchlo šíriť. S plameňmi počas celej noci bojovali desiatky hasičov, ktorým z výšky pomáhali aj špeciálne hasiace lietadlá. Úrady zároveň rozhodli o vyslaní ďalších posíl z pevniny.
Oheň zachvátil borovicový les aj kroviny
Požiar vypukol krátko pred 23. hodinou v okolí mesta Komiža pri ceste smerujúcej do Podhumlja. Ako informoval chorvátsky portál Dnevnik, plamene zasiahli borovicový les aj hustý stredomorský porast a už počas prvej hodiny sa pre mimoriadne suchý terén začali rýchlo rozširovať.
Hasiči museli zasahovať na viacerých úsekoch požiariska, pričom situáciu komplikoval vietor aj ľahko zápalná vegetácia.
Do boja nasadili 70 hasičov aj lietadlá
Na likvidácii požiaru sa podieľa 70 profesionálnych a dobrovoľných hasičov z ostrova Vis. K dispozícii majú 15 hasičských vozidiel a zo vzduchu ich podporujú štyri hasiace lietadlá typu Canadair.
Do zásahu sa zapojili členovia dobrovoľných hasičských zborov z Komiže a mesta Vis. Každá jednotka vyslala na miesto desiatky hasičov aj niekoľko zásahových vozidiel. Podľa Župného hasičského operačného centra zostáva požiar aj v pondelok aktívny.
Na ostrov smerujú ďalšie posily
Vzhľadom na pokračujúce šírenie plameňov rozhodol hlavný hasičský veliteľ o vyslaní ďalších síl z pevninského Chorvátska.
Prvým ranným trajektom zo Splitu malo na ostrov doraziť ďalších 34 hasičov s ôsmimi zásahovými vozidlami, ktorí majú pomôcť zvládnuť rozsiahly zásah.
Úrady dúfajú, že posily prispejú k tomu, aby sa požiar podarilo čo najskôr dostať pod kontrolu.
Domy zatiaľ nie sú ohrozené
Podľa doterajších informácií sa plamene zatiaľ nepriblížili k obytným oblastiam. Hasiči neevidujú poškodené domy ani iné stavby a ich prioritou zostáva zabrániť ďalšiemu šíreniu ohňa smerom k obývaným častiam ostrova.
Situáciu však naďalej pozorne monitorujú, keďže suchá vegetácia a vysoké teploty môžu priebeh zásahu výrazne skomplikovať.