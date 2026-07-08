FOTO Verešová sa rozhodla pre radikálnu zmenu: Z modelky je krásna ryšavka!

Sexi kovbojka Andrea Verešová (Zdroj: Instagram)
KARLOVY VARY - Andrea Verešová opäť prekvapila svojich fanúšikov. Známa modelka sa ukázala v úplne novom imidži – svoju typickú svetlohnedú hrivu vymenila za výraznú ryšavú korunu krásy. A treba povedať, že táto zmena jej mimoriadne pristane.
Andrea Verešová patrí už roky medzi ženy, ktoré udávajú módne trendy. Známa kráska vie vždy zaujať svojím štýlom a ani tentoraz nesklamala. Na sociálnej sieti sa pochválila pohľadom, ktorý mnohých fanúšikov poriadne prekvapil.
Namiesto svojej tradičnej farby vlasov sa objavila s výraznou ryšavou hrivou. Ohnivý odtieň jej dodal úplne nový šmrnc a z elegantnej modelky sa razom stala zvodná ryšavka, ktorá pôsobí ešte výraznejšie a sebavedomejšie. V kombinácii s nádhernými fialovými šatami vyzerala ako hviezda z veľkého filmového plátna. Výrazná farba vlasov krásne podčiarkla jej črty a ukázala, že Andrea sa nebojí experimentovať a vystúpiť zo svojej komfortnej zóny.
Andrea Verešová a jej ryšavý look (Zdroj: Instagram)
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že modelka sa rozhodla pre poriadne odvážny krok a zmenila farbu vlasov natrvalo. V skutočnosti však išlo o štýlovú premenu pomocou parochne, vďaka ktorej si Andrea mohla vyskúšať úplne nový vzhľad. A výsledok? Jedno veľké wow. Ryšavý odtieň jej totiž sadol natoľko, že mnohí by si ju v tejto podobe vedeli predstaviť aj dlhodobo.
Verešová sa rozhodla pre radikálnu zmenu: Z modelky je krásna ryšavka! (Zdroj: Instagram)
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