ŠIALENOSŤ na Gemeri: Syn dobil a zakopal vlastnú matku (†70), mesiace preberal jej dôchodok, prehovorila prokuratúra!

ROŽŇAVSKÉ BYSTRÉ - To, čo sa pred istým časom odohralo v dedinke na Gemeri pod názvom Rožňavské Bystré, sa dostalo na popredné stránky novín. Incident, kde policajti prišli kopať pochované telo nebohej 70-ročnej Agáty so sebou nesie veľmi šokujúci fakt. Telo totiž zakopával samotný syn a po dôchodok vlastnej matky si mal chodiť aj po jej smrti, a to aj potom, čo ju mal dobiť a tela sa "zbaviť" na pozemku rodinného domu. Najnovšie informácie z tohto prípadu trhajú srdce.
Aktualizačným momentom v takmer tri roky starom prípade sa venoval denník Korzár. Polícia robila domovú prehliadku v decembri 2023. Privolaní boli na základe podozrenia, že so 70-ročnou obyvateľkou domu nie je niečo v poriadku. Niekoľko mesiacov ju vraj totiž nikto nevidel, respektíve sa niekto vydával za ňu.
Najskôr ju dobil a potom pochoval
Agátu D. v tom čase našli v improvizovanom hrobe v pivnici. Jej smrť mal mať na svedomí práve jej syn Peter D. Zomrieť mala totiž zákernou a násilnou smrťou, a to tak, že ju mal jej vlastný syn dobiť.
Až pitva odhalila, že smrť bola násilného charakteru. To však nebolo všetko. Syn sa totiž nemal dopustiť len zločinu zabitia, ale aj zločinu podvodu. Spis v týchto dňoch poputoval z polície a prokuratúry na súd a vyšetrovanie uzavreli.
Poštárky si všimli, že niečo nesedí
Na to, že niečo nie je v poriadku upozornili až poštárky, ktoré sa v obci nachádzali a matku Petra D. už dlhší čas nevideli. Bol to totiž on, kto si namiesto nej chodil po peniaze z jej dôchodku, aj keď už bola zrejme mŕtva. To však stále nebolo všetko. Muž si so sebou mal na poštu priviesť aj osobu, ktorá sa za jeho matku mala vydávať. "Na základe výsledkov pitvy, ďalších vykonaných procesných úkonov, ale aj zabezpečených a následne vyhodnotených dôkazových materiálov rožňavský policajný vyšetrovateľ vzniesol 52-ročnému mužovi obvinenie aj z prečinu hanobenia mŕtveho," reagovala v roku 2023 hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, pričom počas tohto času boli už na mieste bydliska Petra D. kriminalisti a na presne označenom mieste telo skutočne vykopali. DNA po pitve preukázalo, že ide o jeho matku.
Chcel ju mať vraj z očí
Celý reťazec sa mal spustiť po tom, čo podľa svedectva Petra D. mala jeho matka v opilosti spadnúť zo schodov a rozbiť si hlavu. Tú mala mať zakrvavenú a ležala pod schodiskom, kde ju mal jej syn nájsť po tom, čo začul hluk.
Následne sa ju podľa vlastného svedectva pokúšal prebrať, no nereagovala. Použiť mal aj údery po chrbte. Peter D. mal potom zmätočne pobehovať od jej tela späť k svojej izbe a neustále sa presviedčal, že matka už nejaví známky života. Aj on mal v ten večer užívať alkohol. Tie podľa jeho slov neskôr vraj už skutočne nejavila.
Na druhý deň mal Peter odmerať telo matky metrom, aby vedel, akú veľkú jamu má vykopať. To, prečo sa rozhodol konať práve takto, vysvetlil z dôvodu, že sa na ňu vraj už nemohol pozerať a chcel ju mať "z očí". Potom ju mal pochovať tvárou dole k zemi, aby vraj "nečumela do blba". Príbuzným tvrdil, že matka odcestovala do Michaloviec. Neskôr svoje konanie pri dôchodkoch sebakriticky ohodnotil ako "blbý nápad".
Muž zakopal svoju 70-ročnú mamu v pivnici: To, čo dokázal následne robiť takmer rok, vyráža dych
Mesiace po jej smrti chodil na poštu pre peniaze
Ešte strašidelnejšie vyznieva fakt, že Peter D. mal od februára 2023 až do decembra, kedy sa na celú záležitosť prišlo už aj štátnou políciou, navštevovať poštu s istou Boženou H. Tá sa mala vydávať za jeho matku a vytipoval si ju preto, lebo sa na mamu vraj podobala. Za jej účasti si niekoľko mesiacov na pošte preberal peniaze, ktoré mali patriť jeho skutočnej matke. Pri tomto úkone mal predkladať aj jej občiansky preukaz a podpisovať potrebné dokumenty.
Dohromady išlo o škodu 4300 eur. Spomínaná Božena H. mala za túto "výpomoc" dostať odmenu 5 eur.
Samotný skutok sa mal podľa obvinenia stať v závere decembra 2022 vo večerných hodinách. Agáta D. mala po hádke so synom a odchode z jeho izby spadnúť zo schodov na betónovú podlahu, pričom mala utrpieť zlomeniny desiatich rebier. Peter D. mal potom prísť po schodoch dole a matke mal dať najmenej dva údery do tvárovej časti hlavy, pričom jej spôsobil viacero zlomenín. Následne ju mal kopať do hrudníka a chrbta.
Otcovi to nedalo a išiel sa pozrieť do domu
Situáciu popísal aj otec a exmanžel poškodenej Ján D. Ten sa s Agátou rozviedol pred 30 rokmi. Je síce spoluvlastníkom domu, no prebýval inde. Napriek tomu sa však išiel presvedčiť, ako to v dome vyzerá a čo je s poškodenou, keďže ju už dlhšie nikto nevidel. Vždy, keď tam prišiel, syn mu mal zopakovať frázu o Michalovciach. Napriek tomu mu hlavou išlo aj to, či syn matke neublížil, a preto dom prehľadal, no nezachytil žiadnu stopu a ani zápach.
Do prípadu sa zapojila aj psychiatrička, podľa ktorej Peter v danom čase netrpel žiadnou duševnou poruchou. Zistila uňho však tretie štádium chronického alkoholizmu s degradáciou osobnosti.
Vo väzení môže skončiť na 12 rokov
Situáciu teraz po rokoch pre Korzár zhrnula košická krajská prokuratúra cez zástupkyňu hovorkyne Andreu Kmeťovú. "V rámci záverečnej časti vyšetrovania došlo v kontexte vykonaného dokazovania k zmene právnej kvalifikácie vo vzťahu k pôvodne posudzovanému konaniu obvineného kvalifikovanému ako prečin hanobenia mŕtveho a táto právna kvalifikácia už v ďalšom postupe nebola obvinenému pričítavaná. A to z dôvodu, že táto časť konania obvineného bola fakticky konzumovaná prvotným závažnejším konaním kladeným mu za vinu (zabitie)," vysvetlila Kmeťová s tým, že Petrovi D. teraz hrozí 9 až 12 rokov väzenia.