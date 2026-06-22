V Chorvátsku došlo takmer k ďalšej tragédii: Veľký trajekt sa len TESNE vyhol člnu, TOTO všetkých zachránilo!

SUĆURAJ – Po tragickej havárii českých turistov v Chorvátsku, kedy na mori vrazili do seba dve plavidlá, sa po zhruba dvoch týždňoch podobný scenár zase zopakoval. Tentoraz síce ku zrážke nedošlo, ale pri pohľade na zverejnené video k zrážke nedošlo len o chlp.
Plavba v Chorvátsku sa stáva čoraz nebezpečnejšou. Po tragickej udalosti z júna tohto roku, keď do seba kúsok od pobrežia narazili plachetnica s českými turistami a veľký katamarán, prišlo takmer k podobnej havárii.
Uhýbací manéver pri ostrove Hvar
Pri prístave Sućuraj na ostrove Hvar, ktorý leží medzi Splitom a Dubrovníkom, prebieha tiež pravidelná lodná doprava. Ide o úsek, kde vidieť plavidlá na mori takmer stále. Na Facebooku sa objavilo video, ako práve v tejto oblasti došlo takmer k veľkej nehode. Informuje o tom aj Jutarnij.
V skupine "Otok Hvar" sa uvádza, že vo včerajších hodinách (21. jún) takmer došlo k zrážke trajektu Sveti Duje a menším motorovým člnom. Trajekt podľa informácií pravidelne premáva na trase Sućuraj-Drvenik. Čln sa mal pritom objaviť v jeho tesnej blízkosti len zhruba minútu od opustenia prístavu.
"Vo včerajších hodinách narazil trajekt Sveti Duje na tohto šialenca. Viackrát na čln zatrúbil, ale napokon musel aj tak zmeniť smer plavby, aby nedošlo k zrážke. Čistí hlupáci, toto mohlo skončiť veľkou tragédiou," napísala autorka príspevku Meri Vuljanová.
Takmer ďalšia zrážka na tom istom mieste
Zverejnené video vyvoláva otázku bezpečnosti plavby pri chorvátskom pobreží v nadchádzajúcej letnej dovolenkovej sezóne. Len deň predtým sa vracala Meri zo Škoje tým istým trajektom. Na takmer identickom mieste mu do smeru plavby vleteli dva rýchlostné člny. Všetkých ľudí na palube to vydesilo. Znepokojivé na týchto udalostiach je, že sa odohrali len kúsok od prístavu.