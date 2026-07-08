Bombový útok v Monaku má českú stopu, zadržaný Ukrajinec sa narodil v Česku

KYJEV - Jeden z dvoch mužov zadržaných na Ukrajine kvôli vražde Ukrajinky Anastasije Berezovskej, ktorú úrady podozrievajú z podielu na bombovom útoku v Monaku, je Ukrajinec narodený v Česku, respektíve v niekdajšom Československu. Vyplýva to z pasu muža, ktorý dnes zverejnil ukrajinský protikorupčný portál Antikor. Zadržaný muž, ktorý je označovaný ako dôstojník ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby HUR, sa podľa pasu volá Jevhen Reun a narodil sa 7. júla 1986 v Česku.
Reuna a druhého zadržaného, o ktorom je známe, že ide o bývalého príslušníka bezpečnostných zložiek, prokuratúra obžalovala z úkladnej vraždy a požiadala o uvalenie väzby bez možnosti kaucie, ako uviedol server nice-matin. Podľa ukrajinského poslanca Oleksija Hončarenka vyšetrovatelia ich spojenie s Berezovskou zistili vďaka prevodom na účet zavraždenej ženy. Portál Antikor uviedel, že vyšetrovatelia sa teraz snažia rozkryť, kto za bombovým útokom v Monaku ako strozca skutočne stojí.
V Monaku minulý týždeň v pondelok vybuchla podomácky vyrobená bomba, ktorá vážne zranila ukrajinského oligarchu Vadyma Jermolajeva a jeho partnerku. Ľahko zranený bol aj ich 13-ročný syn. Bezpečnostné kamery podľa médií zachytili osobu, ktorá krátko pred explóziou pri vchode do domu položila batoh, v ktorom bola zrejme bomba. Spomínanou osobou bola podľa úradov Berezovská, ktorá následne utiekla do Francúzska, kde stopa zmizla. Vyšetrovatelia nevylučujú, že za útokom stála cudzia mocnosť. V pondelok sa telo Berezovskej našlo pri Kyjeve. Generálna prokuratúra uviedla, že bola zastrelená. Jeden zo zadržaných sa podľa skoršieho vyhlásenia prokuratúry priznal, že Ukrajinku zavraždil, zatiaľ čo druhý bol činu prítomný.
Ukrajinské úrady uviedli, že Berezovská sa do vlasti vrátila legálne, pretože v čase prekročenia hraníc ešte nebola medzinárodne hľadanou osobou. Nejasný zostáva motív bombového útoku. Jermolajev, ktorý sa v roku 2019 vzdal ukrajinského občianstva a stal sa občanom Cypru a je rovnako obyvateľom Monaka, čelí ukrajinským sankciám kvôli obvineniu z obchodovania na Ruskom okupovanom Kryme. V minulosti v rozhovore s ukrajinskými médiami tvrdil, že žiadne obchodné väzby na Kryme nemá.
Médiá vo výpočte špekulácií uvádzali, že výbuch by mohol mať ruskú aj ukrajinskú stopu, vylúčené nie je ani vyriaďovanie účtov medzi konkurentmi. Ako jeden z motívov sa objavil aj odkaz na podvodné telefonické ústredne. CNN v tejto súvislosti uviedla, že Jermolajevov ďalší syn Artur je známou postavou ukrajinskej kriminálnej scény. Práve kvôli takýmto podvodom za 100 miliónov eur bol Artur Jermolajev zadržaný na Cypre a následne vydaný do Estónska. Tu sa priznal, že len v tejto pobaltskej krajine pripravil ľudí pri podvodoch s investíciami o 5,4 milióna eur. Súd v Estónsku ho poslal na päť rokov do väzenia, ale vďaka následnej dohode sa po štyroch mesiacoch dostal na slobodu, zaplatil pokutu 8,5 milióna eur a bol vyhostený do Izraela.