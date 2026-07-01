Ohnivé PEKLO v chorvátskom raji! VIDEO Na mohutné požiare nasadili aj lietadlá, plamene šľahali blízko domov

ČIOVO - Na území chorvátskej Dalmácie vypukli tento týždeň rozsiahle požiare na ostrove Čiovo, na ostrove Šolta a pri Orebići na polostrove Pelješac. Najvážnejšia situácia sa odohrávala na Čiove, kde oheň vznikol v oblasti Žedno po údere blesku počas búrky.
Požiar v Čiove sa rýchlo šíril v otvorenom teréne medzi Žednom a letoviskom Okrug Gornji. Silný vietor výrazne komplikoval zásah a miestami sa plamene priblížili k obývaným domom.
Počas zásahu sa podarilo obytné domy ochrániť, no podľa veliteľa župy Ivana Kovačevića zhoreli viaceré poľné a hospodárske objekty. Píše o tom web Portal.hr a ďalšie chorvátske médiá.
Hasiči v utorok upozorňovali, že ide o veľký požiar, ktorý si vyžaduje maximálne nasadenie síl pred zotmením. Na miesto boli nasadené jednotky z operačných oblastí Trogir, Split, Kaštela, Solin a Intervenčná hasičská jednotka Split. Celkovo zasahovalo 147 hasičov, 38 vozidiel a neskôr aj letecké jednotky. "Veľké ďakujem hasičom, ktorí mi zachránili dom," napísala pani Mirjana z letoviska Kanica.
Po príchode na Čiovo nemohli kanadéry zasiahnuť kvôli nepriaznivým meteorologickým podmienkam. Ministerstvo obrany oznámilo, že vyslalo štyri Canadair CL‑415, no dva museli byť presmerované na požiar pri Orebići na Pelješci.
Dva ďalšie stroje zostali pripravené na letisku v Splite, kým sa počasie nezlepší. Keď sa podmienky stabilizovali, letecké jednotky sa zapojili do zásahu na Čiove a v koordinácii s pozemnými silami začali úspešne potláčať šírenie ohňa.
V utorok okolo 19:00 h zasiahla veľkú časť ostrova Čiovo silná dažďová vlna, ktorá výrazne spomalila šírenie požiaru a zlepšila podmienky pre pozemné jednotky. Hasiči uviedli, že dážď im poskytol čas na stabilizáciu ohniska a postupné obkolesenie požiariska.
Nový požiar na Šolte a na polostrove Pelješac
Počas zásahu na Čiove vznikol nový požiar na ostrove Šolta. Hasiči tam zasiahli rýchlo s pomocou leteckých aj miestnych jednotiek a situáciu sa podarilo stabilizovať v krátkom čase.
Na polostrove Pelješac zasahovali miestne jednotky pri požiari v okolí Orebića. Pomáhali im dva kanadéry CL‑415, ktoré boli neskôr stiahnuté, keďže sa situácia na teréne začala vyvíjať priaznivo. Požiar sa nešíril a hasiči postupne obkolesovali ohnisko hadicami.
Chorvátska hasičská asociácia upozorňuje, že región ohrozujú suché búrky, ktoré môžu vyvolať ďalšie požiare. „Vyzývame občanov na mimoriadnu opatrnosť. V prípade požiaru okamžite volajte 193,“ uviedli hasiči.