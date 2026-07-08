Nočné dráma v Košiciach: Policajti naháňali podozrivé poľské auto, zdrogovaný vodič mal zákaz šoférovať

KOŠICE - Košickí policajti po utorkovej (7. 7.) nočnej naháňačke umiestnili do cely policajného zaistenia 29-ročného vodiča, ktorý nereagoval na ich výzvy a snažil sa im uniknúť. Zistili, že mal zákaz šoférovať a bol pod vplyvom drog. V minulosti sa mal dopúšťať majetkovej protiprávnej činnosti. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.
Podľa nej polícia už predtým mala informácie o tom, že sa dvaja muži a jedna žena v aute s poľskými evidenčnými číslami mali dopúšťať majetkovej protiprávnej činnosti. Keď vozidlo spozorovali v mestskej časti Sídlisko KVP, použili výstražné a zvukové znamenia, no vodič zvýšil rýchlosť a snažil sa im uniknúť. Policajti ho napokon zastavili v smere na Bratislavskú ulicu. Vizuálnou kontrolou si takisto všimli, že evidenčné čísla na aute sú poškodené, respektíve upravené.
Zistenia polície objasňujú, že vodič mal zákaz šoférovať a vodičský preukaz mal zadržaný. Podrobil sa aj dychovej skúške, ktorá bola negatívna, no orientačný test na prítomnosť drog bol pozitívny. Ivanová uviedla, že na základe zistení predchádzajúceho rozhodnutia súdu v súvislosti s omamnými látkami bola zaslaná správa príslušnému probačnému a mediačnému úradníkovi. Muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia, keďže sa dopustil priestupku proti verejnému poriadku.
Dodala, že v súčasnosti polícia preveruje prípadnú účasť posádky na majetkovej trestnej činnosti a vykonáva ďalšie potrebné úkony.