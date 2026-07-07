EP zas rieši zneužívanie detí online: Metsolová využila nezvyklý postup

ŠTRASBURG - Europoslanci v utorok v Štrasburgu schválili žiadosť, na základe ktorej budú vo štvrtok v rámci naliehavého postupu opätovne rozhodovať o predĺžení výnimky umožňujúcej dobrovoľnú kontrolu materiálov zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí, ktorú majú vykonávať internetové spoločnosti. Európsky parlament (EP) pôvodný návrh na predĺženie dočasnej výnimky na konci marca zamietol.
Za zaradenie návrhu na zrýchlené prerokovanie hlasovalo 331 poslancov, 304 bolo proti a 11 sa zdržalo hlasovania. Cieľom je zachovať dočasné opatrenia dovtedy, kým sa neskončia rokovania o trvalom legislatívnom rámci na predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu detí na internete a boj proti nemu. Pôvodná výnimka platila do 3. apríla. EP však 26. marca odmietol jej predĺženie po tom, ako rokovania s členskými štátmi v Rade EÚ nepriniesli dohodu.
Využila zriedkavo používaný postup
Predsedníčka EP Roberta Metsolová však využila zriedkavo používaný postup, ktorým v praxi požiadala členské štáty EÚ, aby europarlamentu opätovne predložili ten istý legislatívny návrh. Tým zabezpečila, že sa návrh opäť dostal na program plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Europoslanci o ňom budú hlasovať podľa procesných pravidiel, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť jeho schválenia, napísal portál Politico. Postup Metsolovej a jej stredopravicovej Európskej ľudovej strany (EPP) kritizovali viacerí europoslanci vrátane členov liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE).
Plán Európskej komisie na trvalé riešenie, ktorý podporilo viacero organizácií na ochranu detí, vyvolal intenzívnu diskusiu. Kritici – medzi nimi niektorí politici, štáty ako Slovensko či Česko, ale aj úrady EÚ na ochranu osobných údajov – varujú pred neprimeranými zásahmi do súkromia používateľov. Za obzvlášť problematický považujú návrh využívať technológie na prehľadávanie súkromných konverzácií vrátane komunikácie v šifrovaných aplikáciách, ako sú WhatsApp či Signal.