Zmenil si pohlavie, aby sa vyhol mužskej base? Český súd definitívne rozhodol o neonacistovi

PRAHA - Česká republika môže vydať do Nemecka odsúdeného neonacistu Svena Liebicha, ktorý si po rozsudku v Nemecku nechal úradne zmeniť pohlavie a teraz vystupuje ako Marla Svenja Liebichová. Vrchný súd v Prahe zamietol v utorok sťažnosť tejto 55-ročnej osoby proti vydaniu do Nemecka a označil ju za neodôvodnenú. Pražský súd tým potvrdil verdikt nižšieho súdu, informovala agentúra DPA.
Krajský súd v Plzni už začiatkom minulého mesiaca rozhodol, že Liebicha - teraz už oficiálne Liebichovú - majú české orgány odovzdať nemeckým úradom. V júli 2023 odsúdil súd v nemeckom Halle vtedy ešte Svena Liebicha na nepodmienečný trest odňatia slobody v dĺžke jeden a pol roka za podnecovanie k nenávisti, hanobenie a urážky.
Po vynesení rozsudku si Liebich zmenil pohlavie z mužského na ženské a zároveň aj krstné meno zo Sven na Marla Svenja. V súčasnosti sa objavuje s fúzmi a výrazným rúžom na perách. Podľa DPA jeho rozhodnutie zmeniť si úradne pohlavie vnímali kritici ako provokáciu, keďže dovtedy vystupoval transfóbne. Ako uviedla stanica Deutsche Welle, svojím krokom vzbudil podozrenie, že sa chce dostať do ženskej väznice namiesto mužskej.
Zmena pohlavia na matrike
Kritici jeho počínanie označili za zneužitie zákona o sebaurčení, ktorý v Nemecku umožňuje dospelým osobám zmeniť si krstné meno a úradný rod jednoduchým vyhlásením na matrike. Zákon nadobudol účinnosť v novembri 2024 a hrozí pokutou do výšky 10.000 eur tomu, kto by transrodovú osobu úmyselne označil podľa jej predchádzajúceho pohlavia.
Sven Liebich - teraz už ako Marla Svenja Liebichová - tvrdí, že sa v prípade vydania do Nemecka a umiestnenia do mužskej väznice obáva o svoj život. Obhajca podal aj námietku týkajúcu sa údajnej zaujatosti sudkyne v Plzni. Oba podnety Vrchný súd zamietol. Hovorkyňa pražského súdu uviedla, že v rámci štandardného postupu sa teraz do desiatich dní uskutoční vydanie osoby, pričom tento proces zabezpečujú policajné orgány, pripomenula agentúra.
Na základe medzinárodného zatykača zadržali hľadanú osobu po niekoľkomesačnom pátraní tento rok 9. apríla v obci Krásná pri Aši, neďaleko hraníc s Nemeckom. V súčasnosti sa nachádza vo väzení v Plzni. Ak by ju čoskoro odovzdali nemeckým úradom, pravdepodobne by bola podľa nemeckých médií umiestnená do ženskej väznice v Chemnitzi.