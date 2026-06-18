Premiér Fico po hlasovaní o dôvere vláde poďakoval koaličníkom: O predčasných voľbách už nemôže byť ani reč!

BRATISLAVA - Štvrtkové vyslovenie dôvery vláde zo strany parlamentu považuje premiér Robert Fico (Smer-SD) za signál, že koalícia ide ďalej bez prekážok a pravdepodobne to znamená, že sa nebudú konať predčasné voľby. Avizuje konanie parlamentných volieb v riadnom termíne v roku 2027. Vyhlásil to vo videu na sociálnej sieti. Zároveň sa poďakoval všetkým poslancom Národnej rady (NR) SR, ktorí hlasovali za vyslovenie dôvery vláde.
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„Dnešné hlasovanie v parlamente opäť potvrdzuje, že v zásadných otázkach sú vládni partneri, vládne strany, ale aj ďalší poslanci, ktorí sa hlásia k vládnej koalícii, pohromade. Chcem im za to poďakovať, tak ako som už poďakoval aj poslancom NR SR. Je to signál, že ideme ďalej bez prekážok, a pravdepodobne dnešné rozhodnutie je tým rozhodnutím, ktoré už neumožní, aby sa konali nejaké predčasné parlamentné voľby, a všetci sa môžeme pripravovať na parlamentné voľby v riadnom termíne v roku 2027,“ povedal Fico vo videu, ktoré nahral v Bruseli. Nachádza sa tam na zasadnutí Európskej rady. Debata v parlamente podľa neho ukázala aj to, že vláda robí všetko pre ozdravovanie verejných financií.
Za zarážajúce označil, že hlasovať proti vláde prišlo len 54 zo 72 opozičných poslancov. „To len svedčí o tom, čo sú skutočné ciele slovenskej opozície,“ odkázal. Hlasovanie o vyslovení dôvery označil Fico za zvláštne. „Museli sme naplniť formálnu povinnosť, ktorá vyplýva z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Ak máme na Slovensku dlh v určitej výške, podľa tohto zákona musí vláda požiadať Národnú radu o vyslovenie dôvery. Mali sme iný názor na to, kedy má vláda pristúpiť k takémuto kroku, ale túto našu dilemu včera vyriešil Ústavný súd SR. Nezaváhali sme, hneď som zvolal vládu, požiadali sme Národnú radu a tá dnes o tejto veci rozhodla,“ skonštatoval.
Premiér to označil za paradoxné, pretože v EÚ a eurozóne sú podľa neho krajiny, ktoré majú dlh vyšší ako 100 percent HDP, ale nemajú ústavné zákony o rozpočtovej zodpovednosti, ktoré by ich nútili robiť „takéto veľmi extrémne politické kroky, ako je podanie žiadosti o vyslovenie dôvery“.
Poslanci NR SR vo štvrtok večer vyslovili 78 hlasmi dôveru vláde. Proti bolo 54 zákonodarcov. Kabinet požiadal parlament o dôveru vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.