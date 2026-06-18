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ONLINE Mimoriadne rokovanie parlamentu: Poslanci definitívne potvrdili, či DÔVERUJÚ vláde!

Ústavný súd chcel od parlamentu čím skôr vyslovenú dôveru vláde. NAŽIVO Zobraziť galériu (15)
Ústavný súd chcel od parlamentu čím skôr vyslovenú dôveru vláde. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
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BRATISLAVA - Napriek tomu, že vláda mala pred blížiacim sa letom naplánovaný už iný program, Ústavný súd všetky plány zrušil a rozhodnutím vyzval vládu na bezodkladné vyslovenie dôvery kabinetu v parlamente. Dôvodom je, že krajina sa zadlžuje a v takých prípadoch prichádza k slovu zákon o dlhovej brzde, ktorý má jasné mantinely. Na schôdzi poslanci nakoniec vláde vyslovili dôveru 78 hlasmi.

VIDEO Hlasovanie o vyslovení dôvery vláde:

  • Ústavný súd rozhodnutím vyzval vládu na bezodkladné požiadanie o vyslovenie dôvery v parlamente,
  • parlament pre tento účel na štvrtok 18. júna cez predsedu NR SR Richarda Rašiho (Hlas-SD) zvolal mimoriadne zasadanie, vláde vyslovilo dôveru 78 poslancov koalície,
  • Ústavný súd chcel po vláde bezodkladné vyslovenie dôvery z logiky zákona, ktorý sa takto vykladá v prípade, že sa krajina mimoriadne zadlžuje z hľadiska verejných financií.

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18:50 Na hlasovanie reaguje opozičná SaS cez Branislava Gröhlinga, ktorý výsledok označil za politickú korupciu a vyzval koaličných poslancov, aby povedali, "čo za to dostali".

18:40 Vláde bola vyslovená dôvera. Za hlasovalo 78 poslancov.

ONLINE Mimoriadne rokovanie parlamentu:
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 (Zdroj: YouTube/Národná rada Slovenskej republiky Oficiálny kanál)

18:37 Ján Richter v mene koaličných klubov tlmočil verejne dôveru vláde. "Budeme hlasovať za vyslovenie dôvery vláde Slovenskej republiky, ďakujem," povedal Richter. Po ňom vystúpil Marián Viskupič z SaS. "Dnešnú schôdzu mali sprevádzať návrhy na opatrenia, ktoré zabránia ďalšiemu zvyšovaniu dlhu. Vláda nič nepredložila, žiadne opatrenia neobhájila, a preto mám za to, že je dôležité hlasovať proti," povedal Viskupič.

18:31 Poslanci Hnutia Slovensko krátko pred hlasovaním odchádzajú z rokovacej sály, čo v pléne oznámil Michal Šipoš. Šéf KDH Milan Majerský hovorí o tom, že dôvera sa má opierať o výsledky, plán a pravdivosť. "Tejto vláde dôveru vysloviť nemôžeme, Slovensko si zaslúži vládu, ktorá bude ľuďom slúžiť, nie im posielať účet za vlastné zlyhania," vyhlásil Majerský. Vláde dôveru podľa očakávania nevysloví ani PS, ktoré cez Štefana Kišša poslancom koalície odkázalo, že je nutné predložiť skutočné opatrenia a vláda si vraj rozpravu tematicky pomýlila. "V celej tejto úlohe ste zásadne zlyhali a nezaslúžite si dôveru občanov," reagoval Kišš.

18:23 Žiga vyhlásil rozpravu za skončenú. Procedurálny návrh inicioval poslanec Michal Šipoš z Hnutia Slovensko. "Chcem požiadať v mene klubov PS, Hnutia Slovensko, SaS a KDH na poradu klubov pred hlasovaním," povedal Šipoš. Hlasovanie bude o 18:30 hodine. Posledným vystupujúcim v rozprave bol Michal Bartek z Hlasu.

ONLINE Mimoriadne rokovanie parlamentu:
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 (Zdroj: Topky/Vlado Anjel )

18:16 Záverečné minúty rozpravy vedie podpredseda parlamentu Peter Žiga (Hlas-SD). Ten tesne predtým, ako udelil slovo opozičnému podpredsedovi parlamentu Martinovi Dubécimu (PS) udelil slovo na niekoľko sekúnd aj poslancovi Michalovi Bartekovi z Hlasu. Jeho vystúpenie v pléne spôsobilo vášne, Žiga odkázal Jozefovi Pročkovi z Hnutia Slovensko, že sa po Bartekovom vystúpení "príliš rozkekešil".

Peter Žiga
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 (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

17:12 Po hodinách vystúpení opozičných a koaličných poslancov zaznelo v rozprave z úst Alojza Hlinu (SaS), že hlasovanie o vyslovení dôvere vláde bude pravdepodobne o hodinu. Jednotliví opoziční poslanci účelovo krátia svoje vystúpenia, aby sa dostalo na viacerých z nich, čo sa prejavilo aj na nižšom počte faktických poznámok poslancov na tieto vystúpenia.

Tomáš Drucker, Kamil Šaško a Erik Tomáš
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Tomáš Drucker, Kamil Šaško a Erik Tomáš  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

14:23 Premiér Fico sa v sále už niekoľko hodín nenachádza, spolu s ďalšími ministrami. Odcestoval do Bruselu, kde bude zastupovať Slovensko na pravidelnom júnovom zasadnutí Európskej rady. Zasadnutie sa začne vo štvrtok podvečer. Premiér na štvrtkovom zasadnutí Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti informoval, že pred zasadnutím sa po prvý raz stretne s maďarským premiérom Péterom Magyarom, naplánovanú má aj schôdzku s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Vrátiť sa má v piatok 19. júna.

ONLINE Mimoriadne rokovanie parlamentu:
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 (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

11:15 Šimečka reaguje na Ficovo vystúpenie, podľa ktorých premiér vraj "10 minút klamal". "Nepochybujem o tom, že táto vláda bude mať vyslovenú dôveru. Prečo by hlasovali proti vláde? Dve tretiny občanov si prajú demisiu tejto vlády. Odborári, zamestnávatelia, učitelia, vedci ... je to už len otázka času," povedal Šimečka. "Všimli ste si koľkokrát predseda vlády v 10 minútach dokázal klamať? Tie čísla, ktoré prezentoval premiér sú nezmyselné. V skutočnosti stúpa nezamestnanosť. Teraz sú sezónne práce a je prirodzený výkyv. V roku 2019 a 2020, keď odovzdávali moc, tak sme mali 7. najhorší deficit verejných financií, Pellegriniho vláda," pripomenul Šimečka

11:04 Rada pre rozpočtovú zodpovednosť víta urýchlené otvorenie schôdze k vyslovovaniu dôvere vláde. "Pred hlasovaním o dôvere vláde by preto mali zaznieť aj základné otázky: Vieme, kedy a akým spôsobom sa má zastaviť rast zadlženia? Sú navrhované opatrenia dostatočné na zníženie dlhu? A je plán vlády dostatočne konkrétny na to, aby bolo pri ďalšom hodnotení možné povedať, či ho vláda splnila alebo nie?" kladú otázku odborníci.

 
 

10:30 Podpredseda NR SR Peter Žiga za Hlas-SD otvára rozpravu. Ako prvý v nej vystúpi minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Kamenický na opozíciu zvyšuje hlas a tvrdí, že o verejných financiách klame. "Čo ste mi nechali? Nechali ste mi lego kocky, kde ste chceli škrtať sociálne štandardy, ktoré sme ľuďom doručili, ako napríklad trináste dôchodky, to bude prvá vec, čo budete ľuďom brať!" kričí za rečníckym pultom minister, po ktorom na oplátku pokrikujú opoziční poslanci. "Mám málo času, mali by sme upraviť aj ten rokovák," posťažoval sa Kamenický, pričom v sále opäť zaznel smiech. Po vystúpení Kamenického zaznel v sále koaličný potlesk a za ním nasleduje 25 faktických poznámok.

ONLINE Mimoriadne rokovanie parlamentu:
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 (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

10:24 Fico pre technické nedostatky skončil svoj prejav s vypnutým mikrofónom. K slovu sa dostáva spravodajca Ján Blcháč z Hlasu-SD.

10:20 Opozičná SaS vníma mimoriadnu schôdzu k návrhu na vyslovenie dôvery vláde ako frašku. Pripomína, že kabinet mal požiadať o dôveru už minulý rok, keď mu vznikla táto povinnosť pre vysoký verejný dlh. Myslí si, že sa to malo absolvovať už vtedy a teraz mal parlament mimoriadne rokovať o ekonomickej situácii a prorastových opatreniach. "To, čo by pomohlo ľuďom a Slovensku, by bola mimoriadna schôdza o ekonomike, o ekonomických opatreniach, pretože nám odchádzajú investori, ľudia prichádzajú o zamestnanie, znižuje sa životná úroveň, ľudia v peňaženkách majú stále menej a menej peňazí," vyhlásil líder SaS a poslanec Branislav Gröhling.

10:17 Fico v prejave pripomína stav verejných financií v čase, keď v roku 2020 odovzdávali vládu Igorovi Matovičovi. "V roku 2021 bol verejný dlh 60,2 percenta, dobre so mnou rátajte. v roku 2020 odovzdávame na úrovni 48 percent, v roku 2021 je to už 60,2 percenta," povedal Fico. Skonštatoval, že v roku 2023 vraj zdedili najhoršie verejné financie. "To bolo výsledné hospodárenie troch vlád: pána Matoviča, pána Hegera a pána Ódora. Bol aj návrh zoškrtať zo sociálnych výdavkov 8 miliárd eur," dodal Fico.

ONLINE Mimoriadne rokovanie parlamentu:
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 (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

10:15 Premiér Fico v pléne pri odôvodňovaní návrhu programu povedal, že na podanie žiadosti, ktorú podala vláda, neexistujú žiadne politické alebo faktické dôvody. Po týchto slovách sa v sále rozoznel smiech.

Plénum NR SR pri mimoriadnom rokovaní o dôvere vláde
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Plénum NR SR pri mimoriadnom rokovaní o dôvere vláde  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

10:11 Ján Richter ako šéf klubu Smeru-SD aj v mene klubov SNS a Hlasu-SD predniesol návrh na skrátenie rozpravy na 12,5 hodiny. Návrh bol schválený rovnakou koaličnou väčšinou.

10:10 Poslanci si schválili rokovanie bez obedňajšej prestávky. Za tento návrh bolo 78 poslancov koaličnej väčšiny.

10:07 Predseda parlamentu Richard Raši otvára mimoriadnu schôdzu. Zisťuje uznášaniaschopnosť pléna. Prítomných je 138 poslancov. Poslanci schválili aj program 60. schôdze.

Parlament otvoril mimoriadne rokovanie k vyslovovaniu dôvery vláde (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

9:05 Michal Šimečka z PS sa vyjadruje pre novinárov hodinu pred začiatkom schôdze. "Očakávam, že poslanci vládnej koalície, ktorí sú závislí na jej fungovaní, lebo majú dobré pozície a fleky v štátnych podnikoch, tak tí dajú dôveru tej vláde, ale je jasné, že táto vláda nemá dôveru vlády občanov Slovenskej republiky," povedal pred schôdzou Šimečka.

8:00 Parlament dnes bude mimoriadne rokovať o vyslovovaní dôvery vláde.

Ilustračné foto
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Ilustračné foto  (Zdroj: SITA/Národná rada SR)

Vláda nekonala už mesiace, pritlačil ju až Ústavný súd

Dôvodom na túto schôdzu bolo rozhodnutie Ústavného súdu SR. Ten reagoval na vážny stav verejných financií a na fakt, že hrubý dlh krajiny už presiahol hranice všetkých sankčných pásiem dlhovej brzdy. Vláda však napriek tomu už mesiace o vyslovenie dôvery nepožiadala.

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Ústavný súd v stredu 17. júna zverejnil výklad, že vláda mala bezodkladne požiadať o vyslovenie dôvery pre vysoký dlh Slovenska. Túto povinnosť si však vláda neplnila už mesiace, hoci v tejto situácii bola už od novembra 2025.

ONLINE Mimoriadne rokovanie parlamentu:
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 (Zdroj: TASR/František Iván)

"Tým sa rozumie okamžité aktívne konanie vlády Slovenskej republiky smerujúce k podaniu žiadosti s prihliadnutím na potrebnú procedúru, ktorou je vláda Slovenskej republiky povinná sa riadiť, bez prvkov neodôvodnenej nečinnosti. Ústava Slovenskej republiky a ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti vláde Slovenskej republiky lehotu až 30 dní na podanie žiadosti neposkytujú," napísal Ústavný súd v rozhodnutí zo stredy.

archívne video

Fico nemá dôvod na obavy pred blížiacim sa vyslovovaním dôvery vláde, vraj ide o formalitu (Zdroj: Facebook/SMER - SSD)

Je to formalita, reagoval pokojne Fico, koalícia balansuje na 78 hlasoch

Fico na to reagoval, že Ústavnému súdu dokonca ďakuje, že môžu o tejto "formalite" rozhodnúť ešte v čase, kedy nie sú poslanci na letných dovolenkách a vedia v tomto termíne prísť vysloviť dôveru do pléna.

V čase písania článku však nie je úplne zjavné, že dôvera bude bez akýchkoľvek pochýb vyslovená. Koalícia totiž po definitívnom odstavení Jána Ferenčáka z Hlasu-SD balansuje na veľmi krehkej väčšine 78 hlasov, pričom rozhodujú aj poslanci Strany Vidieka.

V prípade, že koalícia náhodou nenazbiera dostatočný počet hlasov na vyslovenie dôvery vláde (minimálne 76 hlasov, pozn. red.), budeme čeliť predčasným parlamentným voľbám.

Viac o téme: VládaÚstavný súdZadlženieParlamentDlhVyslovovanie dôvery
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