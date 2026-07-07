Odhodila zábrany aj svadobné šaty! Nevesta Kristína Malachovská krájala svadobnú tortu v... Fuh!

CHORVÁTSKO - Na tradičnú svadobnú hostinu mohli prítomní rovno zabudnúť. Kristína Malachovská ukázala zábery z oslavy, ktorá sa niesla v uvoľnenej atmosfére. Dress code bol jasný – plavky, grilovačka a svadobná torta, ktorú novomanželia krájali priamo pri mori.
Kristína Malachovská si svoj veľký deň užila presne podľa vlastných predstáv. Namiesto pompéznej svadobnej hostiny stavila spolu s manželom Jakubom na uvoľnenú atmosféru, ktorú si naplno vychutnali nielen oni, ale aj ich hostia.
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Namiesto niekoľkoposchodovej torty či luxusného servírovaného menu stavili novomanželia na jednoduchšie, no o to osobnejšie pohostenie. Na grile sa pripravovalo mäso aj ryby, nechýbalo víno, dokonca aj jeho nealkoholická verzia, a svadobná torta bola podľa slov nevesty „najmenšia možná“.
Najväčšiu pozornosť však pútali zábery, na ktorých Kristína s Jakubom krájajú svadobnú tortu priamo v plavkách. Uvoľnená nálada, úsmevy a letná atmosféra jasne ukazovali, že dvojica si svoj deň zariadila presne podľa seba. „Nie je to pre každého, ale boli sme to MY,“ dodala Kristína, čím dala jasne najavo, že na tradície sa nehrali a najdôležitejšie pre nich bolo, aby sa vo svoj svadobný deň cítili prirodzene a obklopení najbližšími.
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