Falzifikáty, ktoré mohli ohroziť zdravie: Zastavili dovoz 200-tisíc nebezpečných kondómov

BRUSEL - Predstavitelia EÚ v utorok oznámili, že odhalili podvodnú sieť, ktorá do Európy doviezla viac ako 200.000 falšovaných prezervatívov čínskej výroby. Informuje správa agentúry AFP.
Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) uviedol, že produkty zadržal v Rumunsku, Srbsku a Španielsku a vystopoval ich až k dodávateľovi v Číne. Na prezervatívoch sa nachádzalo logo „známej značky“ a podvodníci ich označili ako hračky, aby sa vyhli dôkladnejšej kontrole. OLAF uviedol, že s pomocou čínskych orgánov dokázal vystopoval pôvod tejto siete.
„Falošné kondómy sú rizikové. Nie sú testované, kontrolované či bezpečné,“ povedal generálny riaditeľ úradu Petr Klement. „Mohli by umožniť šírenie sexuálne prenosných infekcií,“ ozrejmil. Vo vyhlásení úradu sa bezprostredne neuvádzalo, či čínsky dodávateľ alebo ďalšie subjekty zapletené do podvodu podliehali sankciám EÚ.