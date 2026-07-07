Prechádzka sa zmenila na horor: VIDEO Muža dobili priamo pred očami priateľky

BRATISLAVA - Polícia začala trestné stíhanie pre výtržníctvo v prípade dvoch mužov vo veku 27 a 23 rokov, ktorí mali v piatok (3. 7.) večer fyzicky napadnúť 35-ročného muža, ktorý sa prechádzal s priateľkou v blízkosti Antolskej ulice v Bratislave. Údermi do tváre mu spôsobili zranenia vyžadujúce si lekárske ošetrenie. Inormoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
„Z mieste utiekli, avšak na základe opisu ich spozorovala hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky. Policajti s nimi nadviazali komunikáciu, avšak mladíci odmietali uposlúchnuť pokyny a výzvy a začali sa správať agresívne. Keďže sa agresívne správanie stupňovalo, policajti využili svoje zákonné oprávnenie a voči mladíkom použili donucovanie prostriedky, ako aj taser,“ priblížil Szeiff. Následne im nasadili služobné putá a eskortovali ich na policajné oddelenie, kde bol jeden z mladíkov podrobený vykonaniu dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu.
VIDEO
Tá skončila s výsledkom 0,96 mg/l alkoholu vo vydychovanom vzduchu, čo predstavuje dve promile. Druhý z mladíkov sa dychovej skúške odmietol podrobiť. Po vykonaní potrebných úkonov boli obaja umiestnení v cele policajného zaistenia. Polícia opätovne apeluje na ľudí, aby nepreceňovali svoje sily a nepožívali počas letných mesiacov v nadmernom množstve alkohol. „Často práve v dôsledku nadmerného užívania alkoholu a omamných a psychotropných látok má následné konanie trestno-právne následky,“ dodal Szeiff.