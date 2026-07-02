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Európska únia reaguje na ekonomický tlak Ruska na Arménsko: Ponúka pomoc

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.
Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. (Zdroj: TASR/AP/Harry Nakos)
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TASR

JEREVAN - Európska únia vo štvrtok ohlásila opatrenia na podporu Arménska, ktoré v uplynulých týždňoch čelí „ekonomickému nátlaku“ Ruska. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová počas svojej návštevy Jerevanu uviedla, že EÚ zavedie autonómne obchodné opatrenia pre Arménsko podobné tým, ktoré platia pre Ukrajinu. Po schválení Radou EÚ a Európskym parlamentom by sa mohli zrušiť clá až na 80 percent arménskeho exportu do EÚ. Píše agentúra AFP a portál Politico.

Krátko pred parlamentnými voľbami v Arménsku 7. júna sa vzťahy medzi Moskvou a Jerevanom zhoršili. Rusko obviňuje premiéra Nikola Pašinjana z prozápadného kurzu a preto začalo obmedzovať arménsky dovoz vrátane rýb, kvetov, minerálnej vody, brandy, zeleniny, ovocia, ako aj potravín, semien, dreva a hnojív. Oficiálne Moskva tvrdí, že jediným dôvodom sú hygienické kritériá.

Sila arménskej demokracie

„Nedávne voľby ukázali silu arménskej demokracie. Arménsky ľud sa rozhodol pre reformy a užšie partnerstvo s našou Úniou. Na žiadnu krajinu by sa nemal vyvíjať nátlak v súvislosti s jej suverénnym rozhodnutím,“ vyhlásila von der Leyenová. EÚ je podľa predsedníčky EK pripravená Arménsku pomôcť. Oznámila preto poskytnutie dodatočnej pomoci v hodnote 80 miliónov eur, ktorá má pomôcť Jerevanu „posilniť a diverzifikovať“ jeho obchod. Komisia tiež navrhne „autonómne obchodné opatrenia“, ktoré by liberalizovali takmer 80 percent arménskeho vývozu do EÚ a oslobodili by ho od ciel.

„Vďaka tomu môžeme presmerovať tovary, ktoré sú v súčasnosti stále vo veľkej miere určené pre ruský trh, a poslať ich na jednotný trh Európskej únie pozostávajúci zo 450 miliónov spotrebiteľov,“ povedala predsedníčka EK. Opatrenia by sa týkali takmer všetkého arménskeho čerstvého ovocia, zeleniny a rastlín, ktoré sa doteraz vyvážali do Ruska, a viac ako 90 percent vývozu nápojov a liehovín. Podľa Leyenovej však ide iba o začiatok

Predsedníčka EK v stredu navštívila aj susedný Azerbajdžan v rámci podpory mierovému riešeniu arménsko-azerbajdžanského konfliktu o región Náhorný Karabach. Arménsko a Azerbajdžan viedli konflikt o tento prevažne Arménmi obývaný región takmer štyri dekády. Po obsadení Náhorného Karabachu azerbajdžanskou armádou v roku 2023 a odchode tamojších Arménov obe znepriatelené strany uzavreli za sprostredkovania USA dohodu o nastolení mieru a medzištátnych vzťahov.

Viac o téme: PomocRuskoArménskoEurópska únia
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