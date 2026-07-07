Podozrivá skládka odpadu v Komárne: Aktuálne zasahujú enviropolicajti

KOMÁRNO - Polícia preveruje podozrivú skládku odpadu v Komárne. Ako informovala na sociálnej sieti, na mieste zasahujú enviropolicajti z Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru (PZ).
Polícia preveruje najmä podozrenia z neoprávneného ukladania a zhromažďovania odpadu zo starých motorových vozidiel a ich rozoberania bez potrebných povolení a oprávnení. „V tejto chvíli nie je možné poskytnúť bližšie informácie, keďže procesné úkony stále prebiehajú,“ uviedol PZ.
Polícia zároveň upozornila, že staré vozidlo nie je možné svojvoľne rozoberať alebo odkladať na miestach, ktoré na to nie sú určené. „Takéto konanie môže viesť k vzniku nelegálnych skládok a poškodzovaniu životného prostredia. Staré vozidlo je potrebné odovzdať iba oprávnenému spracovateľovi, ktorý má na túto činnosť príslušné povolenia,“ doplnil PZ.