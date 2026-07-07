Sharon Osbourne prežíva bolestivé výročie svadby: Prvýkrát bez Ozzyho... Jej slová lámu srdce!

LONDÝN - O dva týždne uplynie rok, čo tento svet navždy opustil legendárny hudobník Ozzy Osbourne. Jeho manželka Sharon však smúti aj v týchto dňoch. Dvojica by totiž práve teraz oslávila svoje 46. výročie svadby. Na sociálnej sieti Instagram zverejnila dojímavú fotku a fanúšikom venovala odkaz, z ktorého mrazí.
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Ozzy Osbourne zomrel minulý rok vo veku 76 rokov po dlhom boji s Parkinsonovou chorobou. Len niekoľko dní pred smrťou ešte stál na pódiu počas veľkolepého rozlúčkového koncertu Back to the Beginning, kde sa naposledy predstavil po boku svojich kolegov z Black Sabbath v rodnom Birminghame.
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Sharon Osbourne si prvé výročie svadby bez svojho manžela pripomenula na sociálnej sieti Instagram dojímavou fotografiou, na ktorej sa držia za ruky. K nej pridala slová, ktoré zasiahli tisíce fanúšikov. „Dnes by sme oslávili naše 46. výročie svadby. Namiesto toho oslavujem lásku, ktorú nedokázala zničiť ani smrť. Chýba mi tvoja ruka v tej mojej, no tvoju lásku nosím so sebou na každom kroku. Navždy môj manžel. Navždy moje srdce,“ napísala 73-ročná Sharon.
S Ozzym sa zosobášili 4. júla 1982 na Havaji. Spoločne vychovali tri deti – Aimee, Kelly a Jacka. Kým Kelly a Jack sa stali známymi tvárami šoubiznisu, najstaršia dcéra Aimee sa od života v centre pozornosti vždy držala bokom. Emotívny odkaz prišiel len krátko po tom, čo Sharon vystrašila fanúšikov správou o svojom zdravotnom stave. Začiatkom týždňa totiž nečakane skončila v nemocnici, pre bližšie nešpecifikované zdravotné problémy.
Práve preto musela zrušiť aj účasť na francúzskom festivale Hellfest, kde organizátori pripravili takmer šesťmetrovú sochu Ozzyho na počesť jeho celoživotného prínosu pre heavy metal. „Mrzí ma, že som nemohla byť na Hellfeste pri odhalení Ozzyho sochy. Začiatkom týždňa som, žiaľ, musela nečakane do nemocnice,“ odkázala fanúšikom. Zároveň poďakovala organizátorom festivalu aj autorovi sochy za ich krásne gesto.