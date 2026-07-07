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Tragédia v Gelnici spustila záplavu reakcií: Na Žilinku reaguje už aj polícia, NIČ sme pri výsluchu nepodcenili!

Prezídium Policajného zboru reaguje na Žilinkov status. Zobraziť galériu (2)
Prezídium Policajného zboru reaguje na Žilinkov status. (Zdroj: Topky/Maarty, Vlado Anjel)
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GELNICA/BRATISLAVA - To, čo sa odohralo ešte pred samotnou tragédiou v Gelnici, kde bola rukou manžela pripravená o život učiteľka Zuzana, začala preverovať už aj samotná Generálna prokuratúra SR. Samotný generálny prokurátor Maroš Žilinka v ostrej reakcii označil vedenie trestného konania zo strany polície za absolútne nezvládnuté aj preto, že poškodená sa na orgány ešte pred svojou smrťou obrátila. Prezídium po ostrej kanonáde Žilinku už na zistenia reaguje a tvrdia, že nič nepodcenili.

Prezídium Policajného zboru (PPZ) zdôraznilo, že naďalej trvá na záveroch vlastnej kontroly, ktoré podľa neho generálny prokurátor svojím preskúmaním nespochybnil.

"Policajný zbor trvá na záveroch nezávislého kontrolného orgánu a nezávislého odborného útvaru, ktoré boli po jej ukončení verejnosti podrobne odprezentované vo vyhlásení prezidentky PZ. Tie nespochybnil vo svojich záveroch z preskúmania trestnej veci ani generálny prokurátor," uviedlo Prezídium Policajného zboru.

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Polícia zároveň poukázala na rozdelenie kompetencií medzi jednotlivými orgánmi činnými v trestnom konaní. Zdôraznila, že zákonnosť prípravného konania je v kompetencii prokurátora, ktorý usmerňuje postup vyšetrovateľa a má právomoc vydávať záväzné pokyny či zasahovať do procesného postupu.

Jana Maškarová
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Jana Maškarová  (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

"Generálna prokuratúra dnes konštatuje, že skutok mal byť od začiatku právne kvalifikovaný ako zločin týrania blízkej a zverenej osoby, že dokazovanie nebolo vedené v potrebnom rozsahu a že nebol využitý ani opravný prostriedok voči trestnému rozkazu. Ide o zistenia, ktoré sa týkajú výkonu dozoru nad zákonnosťou v tomto trestnom konaní zo strany prokuratúry," zdôraznilo Prezídium Policajného zboru.

Pri výsluchoch vraj nič nepodcenili tak, ako to tvrdí Žilinka

Policajný zbor zároveň odmieta pochybnosti o postupe svojich príslušníkov pri výsluchoch poškodenej. Tvrdí, že výsluchy boli vykonané v súlade s metodikou pre prípady domáceho násilia a boli zaznamenané obrazovo-zvukovou technikou.

"Výsledkom tohto dôsledného postupu príslušníkov PZ bolo, že páchateľ bol vzatý do väzby a tým eliminované riziko ohrozenia života poškodenej," uviedla polícia. Žilinka pritom výsledok a spôsob vedenia prvotného výsluchu poškodenej kritizoval a označil ho za "viktimizujúco vedené".

 
 

Poznatky prokuratúry využijeme, tvrdí polícia

Prezídium zároveň deklarovalo, že závery Generálnej prokuratúry podrobne analyzuje a využije ich pri ďalšom zlepšovaní postupov. "Vítame, že je snahou Generálnej prokuratúry po prvýkrát v tejto oblasti poskytnúť konkrétne poznatky zo svojej kontrolnej činnosti, ktoré využijeme na neustále skvalitňovanie našich postupov a sme pripravení premietnuť ich do metodiky k problematike domáceho násilia aj odbornej prípravy policajtov," uviedol Policajný zbor.

 
 

Na záver polícia zdôraznila, že prioritou musí byť prijatie systémových opatrení na lepšiu ochranu obetí domáceho násilia. Pripomenula tiež, že po tragédii iniciovala rokovanie so Zborom väzenskej a justičnej stráže a Ministerstvom spravodlivosti SR s cieľom hľadať efektívnejšie mechanizmy ochrany ohrozených osôb. Zároveň dodala, že zástupca Generálnej prokuratúry sa napriek pozvaniu na tomto stretnutí nezúčastnil.

Viac o téme: TragédiaZabitieUčiteľkaReakciaGelnicaMaroš ŽilinkaPrezídium Policajného zboruZuzana Vargová
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