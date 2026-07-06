Horí ďalšia ruská rafinéria: Ukrajinské drony zasiahli cieľ vzdialený takmer 2500 kilometrov

MOSKVA/KYJEV - Ukrajinské drony dnes zasiahli rafinériu v ruskej Omskej oblasti, ktorá leží na Sibíri. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na ukrajinskú armádu, podľa ktorej bol cieľ útoku vzdialený takmer 2500 kilometrov od ukrajinských hraníc. Podľa agentúry išlo o jeden z ukrajinských úderov s najdlhším dosahom od začiatku vojny vo februári 2022. O napadnutí dronmi dnes informovali aj ruské regionálne úrady.
Gubernátor Omskej oblasti Vitalij Chocenko na telegrame uviedol, že niekoľko dronov dosiahlo "severný priemyselný uzl Omsku", ktorý leží v regióne pri hraniciach s Kazachstanom. S následkami útoku sa podľa neho potýkajú záchranné zložky.
Vedenie ukrajinskej armády na telegrame oznámilo, že sa podarilo zasiahnuť omskú rafinériu, v ktorej vzplanul požiar. To ukazujú aj videá zverejnené na internete. Reuters poznamenal, že rafinéria na severnom okraji Omsku je najväčšia v Rusku. Ukrajina v posledných mesiacoch vystupňovala útoky na ruské rafinérie, čo v krajine, ktorá vojnu vyvolala, viedlo k nedostatku paliva, rastu cien aj dlhým frontom pri čerpacích staniciach.