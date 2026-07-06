Známa automobilka údajne plánuje VEĽKÉ PREPÚŠŤANIE: Zrušiť chce až 4 000 pracovných miest!

STUTTGART - Nemecký výrobca športových automobilov Porsche plánuje zrušiť ďalších až 4000 pracovných miest nad rámec už ohláseného prepúšťania. Napísal to v nedeľu (5. 7.) denník Handelsblatt s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou. Informuje o tom agentúra DPA.
Ohrozené pozície
Podľa denníka sú ohrozené najmä pozície v manažmente a administratíve. Spoločnosť tiež údajne zvažuje zrušenie 30 % pracovných miest vo vývojovom centre Weissach severozápadne od Stuttgartu. Hovorca automobilky v reakcii na žiadosť agentúry DPA odmietol potvrdiť konkrétne čísla, pričom uviedol, že spoločnosť pripravuje program na zvýšenie efektivity, ktorý by mala predložiť do konca júla. Zástupcovia zamestnancov a vedenia naďalej rokujú o úsporných opatreniach, dodal hovorca.
Šéf spoločnosti Porsche Michael Leiters už v marci oznámil, že v regióne Stuttgartu plánuje automobilka do roku 2029 zrušiť približne 1900 pracovných miest. Ďalším približne 2000 zamestnancom medzitým skončili ich zmluvy na dobu určitú.